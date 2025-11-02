บ้านราษฎรไทย โดนแรงระเบิดต่อเนื่องจากฝั่งเมียนมา จีนยังทะลักชายแดนไม่หยุด
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงสถานการณ์การทำลายด้วยวัตถุระเบิดกับสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สำนักงานในฝั่งเมียนมาบริเวณพื้นที่อาคาร ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเค ปาร์ค (KK-Park) บ้านเองจีเหมี่ยง หรือพื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้าม บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ 500 เมตร กำลังเกิดปัญหาผลกระทบกับราษฎรไทยในหมู่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง แม้นว่า สถานการณ์การระเบิดทำลาย อาคารสำนักงานต่างๆ ที่ไม่ใช่การสู้รบก็ตาม แต่แรงระเบิดสามารถส่งผลกระทบมาถึงเขตไทยได้
ล่าสุดทหารเมียนมาจากกองบังคับการยุทธวิธี 444 กองบังคับการควบคุมพื้นที่ 2 และกองพลทหารราบเบาที่ 22 ของทหารเมียนมา ร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.ได้ระเบิดจำนวน 1 ลูก เพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อเย็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ทำให้บ้านของ นายณัฐวัตร วงษ์แวว บ้านหมู่ที่ 9 บ.แม่กุใหม่ท่าซุง ถูกแรงอัดจากการระเบิดที่ระเบิดจากฝั่งเคเค ปาร์ค เข้ามายังในตัวบ้าน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด และมีสะเก็ดข้ามมาตกฝั่งไทย บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด และในวันเดียวกันมีการวางระเบิดเช่นกัน ทำให้โคมไฟดาวไลท์ของบ้าน นายชาตรี วังศรี ราษฎรไทยบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ได้รับความเสียหาย
สำหรับยอดบุคคลต่างด้าวล่าสุด ต่างชาติและชาวไทยที่หนีข้ามมาจากเมืองเคเค ปาร์ค จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 มีชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน 1,597 คน แยกเป็นชาย 1,332 รายและหญิง 265 ราย ทั้งหมด 28 สัญชาติ สัญชาติที่มากที่สุดคือ อินเดีย 465 คน ฟิลิปปินส์ 220 คน จีน 186 คน เวียดนาม 151 คน และเอธิโอเปีย 130 คนตามลำดับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหนีข้ามแดนของชาวต่างชาติจากฝั่งเมียนมา และลักลอบข้ามมาเขตไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบบุคคลสัญชาติจีน จำนวน 2 คน (ช.2) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ Mr.Li Tianliang อายุ 30 ปี (ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือหนังสือเดินทาง) และ Mr.Xiang Jing อายุ 32 ปี (ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือหนังสือเดินทาง) โดยทั้งหมดให้การยอมรับว่าแอบลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยทางช่องทางธรรมชาติ และโดยเป็นต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต