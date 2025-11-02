เปิดปมสลด รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพในบ้าน ยันไม่เกี่ยวการเมือง

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพในบ้าน ยันไม่เกี่ยวการเมือง เปิดสาเหตุสลด อ้างต้องดูแลแม่ยายป่วยติดเตียงคนเดียว
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี โพสต์ภาพคดีฆาตกรรม 2 สามีภรรยา จากกรณีพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ค่ำวันที่ 1 พ.ย.68 พบผู้เสียชีวิตสูงอายุรวมจำนวน 2 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 1 ราย ภายในบ้านพัก ใกล้วัดสันทรีย์ หมู่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พบหญิงสูงอายุนอนคว่ำหน้าหน้าประตูห้องน้ำ ใกล้ๆ กัน หน้าห้องนอนพบศพชายสูงวัยนอนตะแคงอีก 1 ราย และพบเด็กชายราว 9 เดือนร้องไห้จ้าตกใจกับเหตุการณ์ ล่าสุดชุดสืบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรีสามารถจับกุมมือปืนที่สังหารบุคคลทั้ง 2 ได้แล้วเป็นคู่เขยกับชายคนตาย พร้อมระบุข้อความว่า
เมื่อเวลา 21.00 น. นายสุชาติ บุญสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และกำนันตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฆาตกรรมภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 65 ปี อาชีพนายทหารพ้นราชการ และหญิง 1 ราย ซึ่งเป็นภรรยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในบริเวณที่เกิดเหตุ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตทั้งสองราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อ มาเวลา 10.55 น. พ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามสอบสวนผู้เกี่ยวข้องและติดตามจากกล้องวงจรปิดในบ้านพักทราบต่อมาผู้ต้องหาคือนายสมพร อายุ 67 ปี เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (อบต.) ให้การรับสารภาพ โดยคดีที่เกิดไม่ใช่เรื่องการเมือง เป็นเรื่องของภายในครอบครัว เพียงแต่คนก่อเหตุมีตำแหน่งเป็นรองนายกเท่านั้น ทั้งคู่กรณีเป็นคู่เขยกัน สาเหตุคนก่อเหตุให้การว่า ต้องดูแลแม่ยายติดเตียงเพียงฝ่ายเดียวและเรื่องจ้างทำฝ้าเพดานที่ผู้ตายรับเหมาทำบ้านก็ไม่แล้วเสร็จสักที จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว
พร้อมกันนี้เพจงานสืบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้โพสต์คลิปการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาประกอบคำรับสารภาพ และขณะนำไปตรวจค้นอาวุธปืนขนาด .38 ของกลางของผู้ต้องหาที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านพัก พร้อมระบุข้อความว่า “ตีเนียนเป็นคนให้ปากคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบพิรุธ จนรวบรวมหลักฐานมาจับกุมผู้ต้องหาได้ในที่สุด”