ตร.ตราด บุกรวบ 9 คนจีนคารีสอร์ต ตรวจไม่เจอพาสปอร์ต อ้างหนีจากเคเคปาร์ค เตรียมไปกัมพูชา

ตร.ตราด บุกรวบคารีสอร์ต 9 ชาวจีนไร้พาสปอร์ต เอี่ยวสแกมเมอร์ ยึดมือถือ 48 เครื่อง สอบเจอแอพพ์เล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงินเพียบ อ้างหนีจากเคเคปาร์ก เตรียมไปกัมพูชาต่อ ผู้ดูแลรีสอร์ตเผย มีคนไทยพามาส่ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ต.ท.พิชิต พื้นแสน สวญ.สภ.ไม้รูด สั่งการให้ ตำรวจชุดสืบสวน และตำรวจสายตรวจ สภ.ไม้รูด ตรวจสอบบุคคลต่างชาติต้องสงสัย ภายในรีสอร์ตแห่งหนึ่งริมหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
จากการตรวจสอบรีสอร์ตดังกล่าว พบ ชายชาวจีน 9 ราย กำลังนอนพักอยู่ภายในห้องพัก จึงควบคุมตัวไว้ทั้งหมด ตรวจสอบเอกสารไม่พบเอกสารใดๆ รวมถีงพาสปอร์ต และยังพบมือถือ 48 เครื่อง จึงคุมตัวทั้งหมดและของกลางไปยัง สภ.ไม้รูด เพื่อสอบปากคำและขยายผลต่อไป
ชุดจับกุมให้ข้อมูลว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าของรีสอร์ต ที่หาดบานชื่น โดยคนดูแลชื่อ สมใจ ไม่ทราบนามสกุล ว่ามีกลุ่มคนจีนมาพักอาศัยอยู่จึงได้เดินทางเข้าไปไปตรวจสอบพบคนจีน 9 คนพักอยู่ในห้องพักใหญ่ มี 2 ห้องนอน ทุกคนเป็นชายทั้งหมด และไม่มีพาสปอร์ต หลังตรวจค้นภายในห้องที่รก และมีอาหาร ขนม กองอยู่จำนวนหนึ่ง และมีกลิ่นบุหรี่เหม็นเต็มทั้งสองห้อง และยังพบโทรศัพท์มือถือ จำนวน 48 เครื่อง
จากนั้น ชุดจับกุมได้นำชาวจีนทั้งหมดเข้ามาสอบสวนที่ สภ.ไม้รูด แต่ไม่สามารถสอบปากคำได้ เนื่องจากทุกคนไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ยกเว้นภาษาจีนเท่านั้น
ต่อมาชุดตำรวจสืบสวน กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด (ชุดสือบสวน กก.สส.ภ.จว.ตราด) เดินทางมาที่ สภ.ไม้รูด และนำชาวจีนคนหนึ่ง มาสอบปากคำ โดยใช้โทรศัพท์โทรหาล่ามชาวจีน และสอบถามว่าเป็นใครมาจากนั้น และจะไปที่ใด แต่ได้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ระบุว่าชื่อ เสี่ยวเฉิน อายุ 26 ปี มาจากเมืองยูนนาน ถูกส่งตัวมาที่นี่(ตราด)แต่ไม่รู้ที่ไหน และจะมีคนมารับไป
อย่างไรก็ตาม ชุดจับกุมได้ระบุว่า ในโทรศัพท์ที่ยึดได้มีแอพพ์สมัครงาน แอพพ์การพนันออนไลน์ รวมทั้งแอพพ์ฟอกเงิน และแอพอื่นๆ ที่น่าจะเป็นแอพพ์ที่ใช้หลอกลวงต่างๆ นอกจากนี้ บางเครื่องถูกลบบางส่วนออกไป เชื่อว่าน่าจะลบเพื่อลบหลักฐานบางประการ
ล่าสุด หลังจากล่ามจาก ตม.ตราด ได้เข้ามาสอบปากคำ ทราบว่า คนจีนเหล่านี้น่าจะหนีมาจาก เคเคปาร์ค จากพื้นที่ประเทศเมียนม่า และหลบหนีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ที่สุด โดยมีเครือข่ายคนไทยนำส่งมาเพื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่า จะเป็นประเทศกัมพูชา แต่มาถูกจับได้ก่อน
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังรีสอร์ตที่หาดบานชื่น ทราบว่า มีคนไทยขับรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ 1 คัน ทะเบียนกรุงเทพ และรถตู้ 1 คัน ทะเบียนกรุงเทพ เดินทางมาจองห้องพัก 2 ห้อง ห้องใหญ่ มี 2 ห้อง และห้องเล็ก 1 ห้อง และจะมีคนมาพักในเวลา 16.00 น. ซึ่งผู้ดูแลแจ้งว่า จะไม่รับคนต่างชาติ แต่ระหว่างที่คนจีนเข้ามาพัก เป็นช่วงฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าเป็นคนจีน เพียงแต่คนไทยที่มาไม่ยอมให้บัตรประชาชนไว้ เพียงแต่จ่ายค่าห้องพักและค่าอาหารทั้งหมดไว้แล้ว
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราด ซึ่ง น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ส่งฝ่ายข่าวมาติดตาม, ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และตำรวจสันติบาล หน่วยงานข่าวต่างๆ มาติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง รวมทั้ง พ.ต.อ.กิตติพรธร เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผกก.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตราดที่ส่งล่ามภาษาจีน และส่งเจ้าหน้าที่ ตม.มาร่วมมือกับทางตำรวจ สภ.ไม้รูด เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้