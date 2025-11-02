งดจัดฟูลมูนปาร์ตี้ 5 พ.ย. ผู้ประกอบการหาดริ้นยันผับ บาร์ ร้านอาหารเปิดปกติ ยังเที่ยวได้

เกาะพะงัน งดฟูลมูนปาร์ตี้ 5 พ.ย. ผู้ประกอบการหาดริ้นเผยผับ บาร์ ร้านอาหารเปิดปกติ ปรับรูปแบบเหมาะสม
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายประสพ ทวยเจริญ กำนันตำบลบ้านใต้และประธานคณะกรรมหมู่บ้านหาดริ้น หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน มีหนังสือประกาศถึงผู้ประกอบกิจการ แจ้งงดจัดกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเคยจัดเป็นประจำในคืนวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน บริเวณหาดริ้น หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน
นายประสพระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคตวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น คณะกรรมการหมู่บ้านหาดริ้นและชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ในเดือนพฤศจิกายน 2568
จึงมีมติเห็นชอบงดจัดกิจกรรม น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้านผู้ประกอบการหน้าหาดริ้นประกาศทางโซเชียลมีเดียว่า ผับ บาร์ ร้านอาหารยังคงบริการตามปกติ แต่จะปรับกิจกรรมบางส่วนให้เหมาะสม ดังนั้น ใครจองกันมาแล้วยังมาเที่ยวได้ตามปกติ