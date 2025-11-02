ฝนตกหลายชั่วโมง ทำสุโขทัยท่วมขังหลายพื้นที่ อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพเอ่อล้นสปิลเวย์

ฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมง ท่วมขังสุโขทัยหลายพื้นที่ อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพเอ่อล้นสปิลเวย์
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่จ.สุโขทัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่มีฝนตกตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ ทำให้ในหลายอำเภอมีน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนประชาชน และสถานที่ราชการ
โดยเช้าวันนี้ ที่อำเภอเมืองสุโขทัย มีน้ำท่วมขังผิวถนนตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปจนถึงเรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีระดับน้ำท่วมผิวถนนและในเรือนจำถูกน้ำท่วมประมาณ 20 ซม.อีกทั้งเครื่องสูบน้ำของทางเทศบาลเมืองที่ต้องสูบน้ำตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายนจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน เกิดเสียทำให้ไม่สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ ขณะนี้เร่งประสานขอเครื่องสูบน้ำจากชลประทาน และเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก ปภ.มาเสริม คาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังจะสามารถระบายได้หมดในเย็นนี้
เช่นเดียวกับที่อ.ศรีสำโรง อ.สวรรคโลก อ.ทุ่งเลี่ยม อ.บ้านด่านลานหอย และอ.ศรีสัชนาลัย ก็มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ หนักสุดที่ อ.ศรีสันาลัย ถูกน้ำฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องและไหลเข้าท่วมในพื้นที่ ต.สารจิตร ต.บ้านแก่ง ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีระดับนำสูงเกินที่กักเก็บจนล้นสปิลเวย์ อยู่ในขณะนี้