ชัยภูมิอ่วม ฝน-น้ำป่าหลากซัดฝายแตกอีกหลังเพิ่งซ่อมเสร็จด้วยงบ 2 ล. เขื่อนจุฬาภรณ์เอ่อล้น

ชัยภูมิ แจ้งเตือนอากาศแปรปรวน ฝนถล่ม น้ำป่าเขาพังเหยหลากซัดฝายแตกซ้ำรอบที่ 3 ของปี หลังเพิ่งซ่อมเสร็จด้วยงบกว่า 2 ล้าน ขณะที่ฝั่งเทือกเขาภูเขียวอ่วมไม่แพ้กัน น้ำป่าหลากล้นเขื่อนจุฬาภรณ์ ปภ.เตือนปชช.ท้ายน้ำป่าหลากรอยต่อ อ.เกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว- บ้านแท่น เสี่ยงท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนักบางพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2568 โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำภายในสูงมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุเก็บกัก และอ่างที่มีสถิติปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าความจุเก็บกัก
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงน้ำล้นอ่างฯ และส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขังบริเวณท้ายน้ำ โดยเฉพาะเขตอ.หนองบัวระเหว บนเทือกเขาพังเหย ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำได้มีฝนตกหนัก และมีน้ำป่าสีแดงขุ่นไหลหลากลงมาตามลำห้วยในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองจำนวนมาก จนล่าสุดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักลงมาซัดฝายบ้านโนนม่วงแตกซ้ำรอยเป็นรอบที่ 3 ของปีนี้อีกแล้ว ซึ่งประชาชนต่างหวั่นว่าในหน้าแล้งปีนี้ไม่มีแหล่งเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ได้
โดยมีรายงานล่าสุดว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นที่ไหลลงมาจากเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้ไหลบ่าทะลักลงมาซัดฝายน้ำล้น บ้านโนนม่วง หมู่ 8 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่เพิ่งซ่อมเสร็จด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ได้เกิดแตกพังเสียหายซ้ำอีกไปในชั่วพริบตา
ซึ่งฝายดังกล่าวมีขนาดความกว้างกว่า 10 เมตร ลึก 4-5 เมตร ยาวกว่า 20 เมตร ทำให้บริเวณสันฝายน้ำล้นเกิดความเสียหาย และยังเกิดการพังทลายของหน้าดินในขณะนี้ที่ยังมีน้ำป่าหลากลงมายังอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำที่เก็บกักในฝายดังกล่าวลดลงจนแห้งไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งภายในปีนี้ได้อีกแล้ว ซึ่งมวลน้ำที่หลากลงมาซัดฝายแตกได้ไหลเชี่ยวหลากรุนแรงผ่านลงสู่ห้วยลำเชียงทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำช่วยกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหย ที่ยังมีฝนตกและยังมีน้ำป่าหลากลงมาต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันนี้ด้วย
ขณะที่อีกด้านในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เองก็มีฝนตกหนัก น้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขาภูเขียวผ่านลงมายังเขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่ขณะนี้ระดับน้ำเกินความจุสูงกว่าร้อยละ 101 % แล้ว มวลน้ำป่าหลากฝั่งเทือกเขาภูเขียวไหลผ่านลงมายังเขื่อนโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์, อ.ภูเขียว, อ.แท่น จ.ชัยภูมิ ขอให้ประชาชนที่อยู่ตามริมน้ำพรม-เชิญ เฝ้าระวัง