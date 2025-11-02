หนุ่ม 29 เมนต์ด่า นอภ.พิมาย ปมงานเทศกาล ตร.คุมตัวถึงบ้าน อีกฝ่ายยอมให้ ขอให้เป็นเคสตัวอย่าง

หนุ่ม 29 เมนต์ด่านายอำเภอพิมาย ปมงานเทศกาล ตร.คุมตัวถึงบ้าน อีกฝ่ายยอมให้ ขอให้เป็นเคสตัวอย่าง รุดไหว้ขอโทษ สึกนึกผิดแล้ว โพสต์เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งใน ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เพื่อควบคุมตัวนายศุภกิตดิ์ หรือแอล อายุ 29 ปี ในความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะไปคอมเมนต์ในกลุ่ม “พิมายอะไรก็ได้” โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เพราะเข้าใจผิด คิดว่านายอำเภอไม่ให้จัดคอนเสิร์ตในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
เหตุดังกล่าวสืบเนื่องจากมีหลายเพจนำรูปนายศิวะเสกที่กำลังชี้แจงรายละเอียดการจัดงานในวันแถลงข่าวงานเทศกาลเที่ยวพิมาย แล้วนำไปโพสต์และเขียนพาดหัวข่าวทำให้คนเข้าใจผิด จากนั้นได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โดยเจ้าของบัญชีคือนายศุภกิตดิ์ หรือแอล ไปคอมเมนต์ว่า “หน้าตาแม้ง (คำด่า) แบบนี้นี่เอง พึ่งเคยเห็นนายอำเภอพิมาย ใครรู้จักกะเมาะ ฝากบอกดา ไอ้นายอำเภอพิมายหัว (คำด่า)” นายอำเภอพิมายรู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย เพื่อขอความช่วยเหลือให้ไปนำตัวบุคคลดังกล่าวมารับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนจนทราบว่าบุคคลดังกล่าวชื่อนายศุภกิตดิ์ หรือแอล อายุ 29 ปี จึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว เบื้องต้นนายศุภกิตดิ์รับสารภาพว่าเป็นคนคอมเมนต์ข้อความดังกล่าวจริง จึงควบคุมตัวมาสอบสวนต่อที่ สภ.พิมาย
จากการสอบถามนายศุภกิตดิ์เล่าว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเล่นโทรศัพท์และเลื่อนไปเห็นโพสต์ที่มีรูปนายอำเภอพิมายและข้อความพาดหัวข่าวว่านายอำเภอสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตโดยไม่ได้อ่านรายละเอียด ทำให้โมโหจึงพิมพ์ข้อความไปแบบนั้น ต่อมาประมาณไม่ถึง 20 นาที ตนก็สำนึกผิดที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นจึงรีบลบคอมเมนต์นั้นออกทันที คิดในใจว่าต้องโดนจับแน่ๆ เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างรุนแรง จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญตัวมาที่โรงพักจริงๆ
นายศุภกิตดิ์ระบุว่า สำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่โพสต์ไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากจะขอโทษท่านนายอำเภอ ตนไม่ได้ตั้งใจ ถ้าท่านนายอำเภอจะดำเนินการอย่างไรก็ขอยอมรับผิดทุกอย่าง
ต่อมานายศิวะเสกเดินทางมายัง สภ.พิมาย เพื่อพบกับนายศุภกิตดิ์ และถามว่าเป็นไงนายอำเภอหล่อไหม เป็นอย่างที่คอมเมนต์หรือเปล่า นายศุภกิตดิ์ตอบว่าหล่อครับ ผมขอโทษท่านนายอำเภอนะครับ พร้อมกับยกมือไหว้ และกำลังจะนั่งคุกเข่าทำท่าจะกราบ แต่ท่านนายอำเภอรีบจับมือและให้ลุกขึ้น พร้อมกับพูดคุยทำความเข้าใจและบอกเตือนว่าครั้งนี้จะไม่เอาเรื่อง ให้ถือเป็นเคสตัวอย่าง
พร้อมฝากไปยังประชาชนทุกคนว่าจะโพสต์หรือคอมเมนต์อะไรก็ให้อยู่ในขอบเขต อย่าทำให้ใครเดือดร้อนหรือเกิดความเสื่อมเสีย เพราะทุกคนอาจไม่ได้ใจดีแบบนี้ก็ได้ ทำให้นายศุภกิตดิ์ไหว้ขอโทษนายอำเภออีกครั้ง และให้นายศุภกิตดิ์โพสต์ขอโทษในสื่อโซเชียลด้วย