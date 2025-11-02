ด่วน! สนามบินอุดรไฟฟ้าขัดข้อง เที่ยวบินขึ้นลงไม่ได้ จนท.เร่งแก้

ด่วน! สนามบินอุดรไฟฟ้าขัดข้อง เที่ยวบินขึ้นลงไม่ได้ ดีเลย์อื้อ จนท.เร่งแก้
เมื่อเวลา 21.21 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน ออกประกาศว่า ขณะนี้ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยานอุดรธานีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค ทำให้เที่ยวบินล่าช้า ไม่สามารถขึ้นลงได้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข และท่าอากาศยานอุดรธานีจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
ท่าอากาศยานอุดรธานีขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้
มีรายงานว่า ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งโพสต์ทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุดังกล่าว โดยเครื่องออกเดินทางจากดอนเมืองแล้ว แต่ไปลงอุดรฯไม่ได้ ทำให้ต้องกลับไปที่ดอนเมืองอีกครั้ง อีกจำนวนหนึ่งเผยว่าติดค้างอยู่ที่อุดรฯมากว่า 3 ชม.แล้ว
