หนุ่มใหญ่ ใช้เหล็กทุบกระจกธนาคารแตก ที่พิมาย อ้างหนี้เยอะ อยากติดคุก

หนุ่มใหญ่ชาวพิมายอยากติดคุก บุกทุบกระจกธนาคารแตกละเอียด เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้ทัน จับเข้าคุกตามต้องการ อ้างหนี้สินเยอะ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน เจ้าหน้าตำรวจ สภ.พิมาย ได้รับแจ้งมีคนร้ายใช้ของแข็งทุบกระจก ประตูของธนาคารกสิกรไทย สาขาพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
พบผู้ก่อเหตุเป็นชาย อายุประมาณ 50-60 ปี ชาวตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ของกลางเป็นท่อนเหล็กที่ใช้ในการก่อเหตุ และผู้ก่อเหตุกำลังเดินอยู่หน้าธนาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบตัวได้ทัน โดยพบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีชมพู ทะเบียนนครราชสีมา มาจอดหน้าธนาคาร ก่อนจะเดินปรี่เข้าไปใช้ท่อนเหล็กทุบกระจกธนาคารได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบพบว่า กระจกธนาคารแตกไป 1 บาน
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุพูดจาวกไปวนมา บอกว่าอยากติดคุก เพราะหนี้สินเยอะมาก จึงตัดสินใจมาก่อเหตุทุบกระจกธนาคารได้รับความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนและตรวจสอบว่าชายคนดังกล่าวชื่ออะไร เป็นคนที่ไหน วัตถุประสงค์ต้องการอะไร เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป