ฝนถล่ม3วันติด ปทุมธานีเครื่องสูบน้ำชลประทานเสีย ‘บิ๊กแจ๊ส’ นำทีม อบจ.เร่งช่วยชาวบ้านด่วน
เวลา 01.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน2568 ที่ บริเวณประตูระบายน้ำคลองสามที่ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ท่อ 50 นิ้วของกรมชลประทาน เสียกะทันหัน ประกอบกับมีฝนตกรุนแรงภายในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นท่วมถนน รังสิต-นครนายก รถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้ ในจุดกลับรถ และมีรถเสียจากระดับสูง และบางพื้นที่น้ำ เริ่มเข้าท่วมบ้านประชาชน ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนพพร ขาวขำ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นางสาวพรปริญญา ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.คลองหลวง และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ บริเวณหมู่ 16 ตำบลคลองสามเพื่อทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ท่อ14 นิ้วเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองสาม ออกสู่คลองระพีพัฒน์ แทนเครื่องสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำ
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา จ.ปทุมธานีเกิดฝนตกหนักมาก และตอนนี้ที่บริเวณคลองสามเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานเสีย ปริมาณน้ำจำนวนมากได้ทะลักเข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทำให้ตรงประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ต้องเปิดเครื่องสูบน้ำจำนวน 13 เครื่องเพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่ถ้าหากเปิดเครื่องมากกว่านี้ ประชาชนที่อยู่หลังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จะได้รับผลกระทบจากประมาณน้ำที่สูงขึ้น เราจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ขณะนี้ระดับน้ำในอำเภอคลองหลวงสูงขึ้นมากโดยเฉพาะตำบลคลองสามซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรมากมาย เราจะไม่ยอมน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนไม่ได้
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าว ตอนนี้ หลังรับแจ้งจากชุมชนว่าเครื่องสูบเสีย จึงเร่งดำเนินการ เคลื่อนย้าย ตั้งเครื่องสูบน้ำของ อบจ.ปทุมธานี เป็นการเร่งด่วน มาติดตั้งแทน เพื่อช่วยสูบน้ำจากคลองสาม ย้อนออกไปทางคลองระพีพัฒน์ อีกทางหนึ่งไม่เช่นนั้น ตำบลรังสิตและอำเภอคลองหลวงน้ำอาจจะท่วมได้ ซึ่งตอนนี้คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะสูงเท่ากับปี 2565 เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณน้ำฝนที่เยอะมาก ติดต่อกันมา 3 วันแล้ว ซึ่งเครื่องสูบน้ำติดตั้ง เสร็จแล้ว สามารถสูบน้ำได้ทันที
ส่วน ริมเขื่อนสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่เร่งป้องกันน้ำ และ สูบน้ำออกจากพื้นที่ หลังน้ำในคลอง รังสิตประยูรศักดิ์ มีระดับที่สูงขึ้นจนเท่ากับระดับของถนน ทำให้ ชุมชนหลายชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเกิดน้ำท่วมขัง และรถที่สัญจรไปมาในจุดดังกล่าวเสียหายจำนวนหลายคัน จนต้องช่วยกันเข็นรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และได้กันพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันความเสียหาย
ด้าน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่า ตอนนี้คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระดับน้ำสูงมากขึ้นจนเท่ากับระดับถนนในชุมชน จึงทำให้น้ำไหลย้อนเข้ามาในชุมชน และเราก็พยายามสูบน้ำออกจากชุมชนลงไปในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เราเปิดเครื่องสูบน้ำทุกตัว แต่ก็ยังคงมีมีปริมาณน้ำที่ย้อนกลับเข้ามา นี่คือปัญหาหลักตอนนี้ เพราะระดับน้ำในคลองที่สูง ซึ่งเมื่อวานทางเทศบาลนครรังสิตได้เฝ้าสังเกตการณ์และพบว่า ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ สูงขึ้นผิดปกติ จะเห็นได้ว่า ขึ้นมา 60-70 เซนติเมตร เราจึงได้ทำการสอบถามไปยังกรมชลประทาน ทราบว่าทางด้านเหนือ ส่งน้ำลงมา และเราก็ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทัน ซึ่งจะเหมือนกับปี 2565 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรากำลังพบเจอ
“ผมก็ต้องขออภัยกับพี่น้องประชาชนด้วย เราดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ และเฝ้าระวังอย่างที่สุดแล้ว ผมรับปากว่าเราจะเร่งดำเนินการคืนพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุด ทางเทศบาลนครรังสิตจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ”