พัทยาอ่วม! ฝนตกหนักหลายชั่วโมง น้ำท่วมหลายพื้นที่ บางจุดสูงถึงเอว รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ในเมืองพัทยา น้ำท่วมขังหลายจุด โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาเหนือไปแยกพัทยาใต้ ทั้งขาเข้าและขาออก ระดับน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอว ทำให้รถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ บางรายพยายามขับฝ่าส่งผลทำให้จมน้ำเกือบครึ่งคัน
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ได้ออกมาอำนวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ทางเมืองพัทยาได้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่
โดยจุดที่พบน้ำท่วมขังได้บ่อยครั้งจะเป็นจุดที่ เป็นแอ่งกระทะ จุดที่ 1 ถนนพัทยาสาย 3มีระดับท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถ สัญจรผ่านได้ อีกจุดถนนสุขุมวิทพัทยาหน้าสถานีตำรวจทางหลวงพัทยาใต้น้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้เช่นกัน
นอกจากนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆคาดใช้เวลาไม่นาน จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและถนนเส้นดังกล่าวจะกลับมาใช้ในการสัญจรได้เหมือนเดิม