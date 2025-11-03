จนท.พบร่างแล้ว น้าหลาน ถูกคลื่นซัดจมหาย หาดบางเทา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำบริเวณชายหาดบางเทา พื้นที่ ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ปปประสบเหตุเป็นน้าหลานชาวไทย เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณชายหาด ก่อนถูกคลื่นลมแรงซัดหายไปกลางทะเล
หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง ร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ได้ระดมกำลังออกค้นหาตลอดแนวชายหาดตลอดมา จนกระทั่งพบร่างผู้สูญหายทั้ง 2 รายในเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติและนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน