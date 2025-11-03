เหมือนถูกเอาเปรียบ! สาว18สุดงง ใช้คนละครึ่งพลัส โดนร้านคิดVATเพิ่ม7% วอนหน่วยงานตรวจสอบ

สาว18งง! ใช้คนละครึ่งพลัส โดนร้านคิดVATเพิ่ม7% ชี้เหมือนถูกเอาเปรียบ วอนหน่วยงานตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน จากชาวบ้านยาง หมู่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าอยากให้เป็นสื่อกลางตรวจสอบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ทำถูกต้องหรือไม่ ที่ลูกค้าได้รับสิทธิคนละครึ่งจะต้องจ่าย VAT เพิ่มจากราคาสินค้าหน้าป้ายอีก 7 เปอร์เซ็นต์
น.ส.ส้ม (นามสมมุติ) อายุ 18 ปีเล่าว่าตนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเป็นครั้งแรก และเอาไปใช้ซื้อเครื่องสำอางที่ร้านค้าในตัวเมืองบุรีรัมย์ ตอนแรกใช้เงินสดซื้อจำนวนเงิน 100 บาท บิลออกมา 100 บาท จากนั้นจึงอยากลองใช้คนละครึ่งในวงเงิน 400 บาทต่อวัน
เลือกซื้อสินค้า 3 รายการ มีราคา 149 บาท, 179 บาท และ 38 บาท รวมกันจะได้ 366 บาท แต่บิลที่ออกมาเป็น 391.62 บาท เมื่อมาคิดแล้วราคาสินค้าเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ จึงเอาบิลมาให้แม่ที่ร้านค้าของแม่ดูซึ่งให้บริการคนละครึ่งเช่นเดียวกัน แม่บอกว่าที่ร้านแม่ไม่ได้คิดเพิ่ม จึงรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ
ด้านนางบี (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี แม่น้องส้ม เล่าว่าร้านค้าของตนก็รับคนละครึ่งเช่นเดียวกัน ไม่เคยคิดเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวมองไปแล้วรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและเชื่อว่ารัฐบาลไม่ให้คิดเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะคิดว่าน่าจะมีคนถูกเอาเปรียบอีกเป็นจำนวนมาก