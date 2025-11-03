2 สาวเพิ่งกลับจากลาว ค้นเจอเฮโรอีน 20 กก. ซุกกระเป๋าเดินทาง ไม่รอดถูกจับคาด่าน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) อำนวยการให้ กกล.สุรศักดิ์มนตรี/สกัดกั้น ฯ ตอนบน/ บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ด่านศุลกากรหนองคาย จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ทราบชื่อต่อมา น.ส.เรืองรอง (สงวนนามสกุล) ชาวหมู่ 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวนประมาณ 10 กก. ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ
โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้โดยเดินทางมากับรถโดยสารแท็กซี่ส่วนบุคคล ทะเบียนหนองคาย บริเวณจุดตรวจด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ต่อมาเวลาใกล้กัน เจ้าหน้าที่ศุลกากร จ.หนองคาย จับกุมผู้ต้องหาได้อีก 1 คน ทราบชื่อต่อมา น.ส.อารียา (สงวนนามสกุล) ชาวหมู่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวนประมาณ 10 กก. ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ โดยเดินทางมากับรถโดยสารแท็กซี่ส่วนบุคคล ทะเบียนหนองคาย
โดยคาดว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่แยกกันขนยาเสพติดเข้ามาภายในประเทศ เพื่อเป็นการตบตาทางเจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป