ระทึก! รถทัวร์ ชนท้ายพ่วงบรรทุกปูน เสียชีวิต 2 ผู้โดยสารบาดเจ็บ 30 ราย
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ศูนย์วิทยุ สภ.พล จังหวัดขอนแก่น รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน บริเวณถนนมิตรภาพ ขาขึ้นมุ่งหน้าขอนแก่น หน้าด่านชั่งน้ำหนัก บ้านโจดหนองแก ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นเหตุรถทัวร์โดยสารของบริษัทแห่งหนึ่ง เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 10-8346 ขอนแก่น โดยมี นายจารุกิตติ์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ขับขี่ พุ่งชนท้ายรถพ่วงบรรทุกปูน หมายเลขทะเบียน 84-1535 อุดรธานี ซึ่งมีนายธนพล อายุ 24 ปี เป็นผู้ขับขี่
แรงชนทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย และมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บประมาณ 30 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทั้งสองราย ผลปรากฏว่าเป็นศูนย์ทั้งคู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง