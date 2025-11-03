ตั้งข้อหาประมาท ปมไวยาวัจกร ถอยรถชนเด็ก 7 ขวบดับ-บาดเจ็บอีก 3 พร้อมให้ไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย

ตร.แจ้งข้อหาประมาท ปมไวยาวัจกร ถอยรถชนเด็ก 7 ขวบดับ-บาดเจ็บอีก 3 พร้อมให้ไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนายหนูกัณห์ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ชาวบ้านโสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นไวยาวัจกรของวัดอโสการาม ขับรถยนต์ ยี่ห้อ Mazda สีขาว หมายเลขทะเบียน งข 9711 ขอนแก่น ถอยหลังพุ่งชนทับกลุ่มเด็กชายและเด็กหญิง ที่มารอเก็บเหรียญโปรยทานในขบวนแห่งานบุญกฐินที่กำลังเดินเข้ามาภายในวัด โดยมีกลุ่มเด็กชายและหญิงในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณด้านหลังรถยนต์ เป็นเหตุให้ ด.ญ.กนกพัชร อายุ 7 ปี เสียชีวิต และยังมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย ประกอบด้วย ด.ช.เบญจมินทร์ เทียนธานี อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บาดเจ็บสาหัส รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ด.ช.ชานนท์ นาดา อายุ 7 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บาดเจ็บเล็กน้อย ออกจากโรงพยาบาลพลแล้ว พักฟื้นที่บ้าน และ ด.ช.นิพิฐพนธ์ รอดนุช อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บาดเจ็บเล็กน้อย ออกจากโรงพยาบาลพลแล้ว พักฟื้นที่บ้าน เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย.68 ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น. ที่วัดอโสการาม บ้านโสกนกเต็น ม.1 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ทำพิธีเรียกขวัญให้กับเด็กชาย 2 คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ รวมทั้งกลุ่มเพื่อนๆและชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งต่างยังคงอยู่ในความตกใจ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านได้จัดธูปขอพระแม่ธรณี ให้ขวัญมาอยู่กับเด็กๆและชาวบ้าน โดยใช้สวิงช้อนขวัญเทใส่ผ้าที่ชาวบ้านเตรียมมาใส่ขวัญห่อกลับไปที่บ้านตามความเชื่อของชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้เด็กๆ และชาวบ้านที่ตกใจเสียขวัญกับเหตุการณ์ได้มีขวัญกำลังใจ ก่อนจะทำพิธีผูกแขนโดยผู้เฒ่าผู้แก่และญาติๆของเด็กๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจตามความเชื่อ
นางแห้ง อายุ 61 ปี ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ร่วมเดินขบวนแห่บุญกฐินเข้าวัด เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ช่วงที่เคลื่อนขบวนเข้าวัดนั้นได้ยินเสียงชาวบ้านกรีดร้องแบบตกใจ พอเดินมาถึงก็พบรถเก๋งชนอยู่กับต้นไทรในวัดแล้ว และมีเด็กๆได้รับบาดเจ็บ ชาวบ้านพากันอุ้มขึ้นและเรียกรถพยาบาล กระทั่งพบว่ามีเด็กหญิง 7 ขวบเสียชีวิต และเด็กชาย 3 คนได้รับบาดเจ็บ โดยมี 1 ราย บาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาบขอนแก่น วันนี้จึงพากันมาเรียกขวัญให้เด็กๆ เพราะยังตกใจกินข้าวไม่ลง และไม่กล้ามาเล่นที่วัดอีก ตนเองไม่กล้าดูจึงถอยออกห่างและตกใจจนถึงขณะนี้
ด้าน พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นถึงสาเหตุทราบว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ขบวนแห่บุญกฐินกำลังแห่เข้าวัดโดยพระบอกให้ไวยาวัจกรขยับรถเก๋งออกเพื่อเปิดทางให้ขบวนแห่ เนื่องจากจอดขวาง ทาง ไวยาวัจกรจึงรีบไปสตาร์ทรถเพื่อจะเคลื่อนรถหลบ แต่ด้วยความเร่งรีบจึงเข้าเกียร์ผิด ซึ่งรถเป็นเกียร์ออโต้ทำให้เข้าเกียร์ถอยหลังและพุ่งชนเด็กที่อยู่ด้านหลังรถจนเสียชีวิตและบาดเจ็บ ก่อนที่รถจะถอยไปชนต้นโพธิ์ โดยวันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้นัดคู่กรณีทั้งไวยาวัจกรวัดคนขับรถ และครอบครัวของเด็กหญิงที่เสียชีวิต รวมถึงเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน ซึ่งทุกคนเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย ตามความประสงค์ของญาติคนเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต ในส่วนของข้อหานั้นทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต