ระทึก! น้ำป่าไหลหลาก อุทยานแห่งชาติออบหลวง นทท.ติดค้างลานกางเต็นท์ 25 ราย เร่งช่วย
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกแม่เตี๊ยะ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่กางเต็นท์พักแรมติดค้างบริเวณลานกางเต็นท์ จำนวน 25 คน
หลังจากได้รับการประสานงาน ทีมกู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย (TRRT) พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติออบหลวง,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว , ชมรมตอบโต้ภัยพิบัติอำเภอจอมทอง และทีมงานกู้ภัยหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ ตอนนี้นักท่องเที่ยวปลอดภัยทุกคน
