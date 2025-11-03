ชาวอยุธยา ร่วมกิจกรรม ‘แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ’ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพีเปิด เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ” ในหัวข้อ “ออกกำลังกายเป็นนิสัย ห่างไกลสโตรค (No Stop No STROKE)” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม
ก่อนเริ่มกิจกรรม นายประพันธ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที
นพ.ชวนนท์กล่าวว่า กิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย สร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย และหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต
ซึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบ เดิน วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ซึ่งถ้าทำเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน