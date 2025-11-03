ร้านค้าแห่เข้าคิวข้ามคืนยาวกว่า 200 เมตร จองบูทขายของงานลอยกระทงหนองประจักษ์ หลังหลายแห่งยกเลิกงานลอยกระทง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ถนนเทศา ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดให้เจ้าหน้าที่มารับลงทะเบียนและจับสลากแบ่งล็อกขายสินค้าในเทศบาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร สตรีตฟู้ด ผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากมาจับจองพื้นที่เข้าคิวรอจับสลากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา บางคนนำเก้าอี้สนาม เตียงผ้าใบมานอนรอจนแถวเข้าคิวยาวมากกว่า 200 เมตร ทำให้นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกทน.อุดรธานี ต้องเดินทางมากำกับดูแลด้วยตนเอง
เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนถนนเทศา 2 ข้าง เปิดพื้นที่ตรงกลางเพื่อเดิน ตั้งแต่สถานที่ดับเพลิง ทน.อุดรธานี ไปจนถึงหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ระยะทาง 550 เมตร แต่ละล็อกมีหน้ากว้าง 2 เมตร แบ่งโซนสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอาหาร 280 บูท และเบ็ดเตล็ด 200 บูท ผู้ที่มาจองคิวจะเริ่มจากการจับสลากแยกทั้ง 2 ประเภท ก่อนจะไปตรวจเอกสาร และจ่ายเงินค่าพื้นที่ ค่าไฟฟ้า ค่าทำความสะอาด วันละ 220 บาท ปรากฏว่าประเภทร้านอาหาร มีผู้สนใจจับจองไปทั้งหมด ขณะประเภทร้านเบ็ดเตล็ดจับจองไป 95 บูท เหลืออีก 105 บูท นำมาให้ประเภทร้านอาหาร ส่วนพื้นที่ขายกระทง จะอยู่บนฟุตพาธด้านหนองประจักษ์
น.ส.สุภาวดี ประมูลจักโก หรือ “วาวา” อายุ 18 ปี นักเรียนจากจ.สกลนคร มาช่วยพี่สาวค้าขายลูกชิ้นยำ ที่ตลาดอุดรเมืองทอง ที่ถนนคนเดิน และศาลเจ้าปู่-ย่า ชื่อร้านลูกชิ้นยำฟรี และต้องมาขายที่งานลอยกระทงทุกปี เพราะขายดีได้เงินไปเรียนหนังสือ หลังจากรู้ว่างานลอยกระทงไม่จัดหลายแห่ง ก็คิดแล้วว่าคงมีแม่ค้ามาขายเยอะ จึงมาเข้าคิวจับจองพื้นที่ตั้งแต่ “หัวค่ำเมื่อวาน” โดยมีคนมาเปลี่ยนไปพักผ่อน และอาบน้ำ ปีนี้ตั้งใจจองไว้ 1 บูท จับสลากได้พื้นที่แล้ว มั่นใจว่าจะขายดีอย่างแน่นอน
นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า ไม่คิดว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามามากแบบนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่ามามากกว่าทุกปี และมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืน โดยผู้ที่มาจับจองเขาจัดกันเอง ทน.อุดรธานีมาดูแลความปลอดภัย ตลอดจนจัดการจับสลากอย่างเป็นธรรม คาดว่าล็อกที่จัดไว้จะไม่เพียงพอ จากการสอบถามพบว่าที่มาเยอะเพราะงานลอยกระทงหลายแห่งยกเลิก แม่ค้าที่เตรียมของไว้ต้องหาสถานที่ขาย และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของบรัฐบาล “คนละครึ่งพลัส” ปีนี้อยู่ในช่วงการถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” จึงเน้นให้ความสำคัญงานประเพณี โดยลดความบันเทิงเหมือนทุกปีลง
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ประเพณีลอยกระทงของ ทน.อุดรธานี จัดขึ้นที่หนองประจักษ์ศิลปาคมทุกปี มีประชาชนสนใจเดินทางมานับหมื่นคน เพราะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่กลางเมือง และมีทางปั่นจักรยาน ทางวิ่งโดยรอบระยะทาง 3 กม. มีท่าน้ำถาวรใช้ในการลอยกระทงรอบหนองฯ และระหว่างท่าน้ำได้จัดทำไลด์เดอร์ สำหรับปล่อยกระทงลงไปในน้ำเพิ่มเติม โดยปิดถนนเทศาห้ามรถผ่าน ใช้เป็นทางเดินจับจ่ายซื้อของ และอาหาร
นอกจากนี้ยังมีถนนสายหลัก 3 ทิศ สัญจรไปมาสะดวก มีที่จอดรถริมถนนสายหลัก และสนามทุ่งศรีเมือง ปีที่ผ่านมาในช่วงเช้าหลังลอยกระทง ทน.อุดรธานี เก็บกระทงออกจากหนองประจักษ์ฯ มากกว่า 10 ตัน นำไปฝังกลบทำปุ๋ย