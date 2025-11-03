รวบกลางเมืองเชียงราย แก๊งรับกดเงินสดจากบัญชีม้า สกัดโยกย้ายเงินกว่า 9 แสน

ตร.บุกรวบกลางเมืองเชียงราย แก๊งรับกดเงินสดจากบัญชีม้า สกัดโยกย้ายเงินกว่า 9 แสนบาท สารภาพรับค่าจ้างครั้งละ 2 พัน
เมื่อวันที่ 3 พฤษจิกายน ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พ.ต.ท.วีระยุทธ์ ศรีวรรณรมย์ รรท.รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย, พ.ต.ท.เดชาวัต นาทิเลศ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงราย, พ.ต.ท.สถาพร มังคลาด สวป.สภ.เมืองเชียงราย
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ทำการสกัดกั้นการกระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีม้า โดยสามารถไปติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้ที่ห้างกลางเมืองเชียงราย จำนวน 2 ราย ขณะกำลังรอกดเงินออกจากบัญชี และสามารถติดตามขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้อีก 3 ราย ที่บริเวณริมถนนแม่ฟ้าหลวง หน้าทางเข้าสนาม รด.เชียงราย ไปศาลากลางจังหวัดเชียงราย รวมผู้ร่วมขบวนการม้ากดเงินทั้งหมดจำนวน 5 ราย ยึดของกลางเงินสด 400,000 บาท และยังมีเงินอยู่ในบัญชี รอกด อีกจำนวน 500,000 บาท โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ เปิดเผยว่า สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ ทาง สภ.เมืองเชียงราย ได้รับการประสานข้อมูลจาก พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 ว่าจะมีกลุ่มขบวนการม้ากดเงินจะมาทำการกดเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายที่ธนาคารสาขาห้างดังเชียงราย จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองเชียงราย ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุไปทำการสกัดกั้นจับกุม และสามารถจับกุมผู้ต้องหาในจุดดังกล่าวได้จำนวน 2 ราย และต่อมามีการขยายผลมาจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ที่ริมถนนฝั่งตรวข้ามสนาม รด.เชียงราย ได้อีก 3 ราย รวมเป็นทั้งหมด 5 ราย แบ่งเป็นผู้ชาย 4 ราย และผู้หญิง 1 ราย โดยทั้งหมดจะแบ่งหน้าที่กันทำ มีคนไปกดเงินมาในช่วงเช้าที่ธนาคารใกล้ศาลจังหวัดเก่า กลางเมืองเชียงราย ได้เงินมาทั้งหมด 4 แสนบาท และในช่วงบ่ายนี้กำลังจะไปกดที่ ธนาคารสาขาห้างดังเชียงราย แต่โดนตำรวจสกัดได้เสียก่อน ซึ่งบัญชีที่รอกดดังกล่าวมีเงินอยู่ 500,000 บาท
จากการสอบถามเบื้องต้นมีคนทำหน้าที่กดเงิน 2 ราย โดยผู้ชายมาจาก จ.มุกดาหาร กำลังมาทำงานเข็นผักที่กาดหลวงเชียงได้ประมาณ 3 วัน และได้รับการชักชวนจากแก๊งดังกล่าว โดยมีค่าจ้างกดเงินครั้งละ 2,000 บาท และยังมีผู้หญิงอีกคนที่ถูกชักชวนให้มากดเงิน และมีผู้ชาย 2 คนมาทำหน้าที่คุมคนกดเงินอีกที ส่วนชายอีกรายทำหน้าที่ขับรถพาทั้งหมดไปจุดหมาย เท่ากับว่าในครั้งนี้เราสามารถสกัดกั้นการโยกย้ายเงินของผู้เสียหายไปยังบัญชีอื่นได้จำนวนกว่า 900,000 บาท
“สาเหตุที่ผู้ต้องหาเลือกใช้ธนาคารกลางเมืองในการกดเงิน เนื่องจากในเมืองมีคนพลุกพล่านมากกว่าสาขารอบนอก ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจไม่ทันตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถรอดพ้นการตรวจสอบจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป” พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์กล่าว