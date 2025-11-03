เชียงใหม่ จุดผางประทีปนับหมื่นดวง 4 มุมเมืองสว่างไสว ต้อนรับประเพณียี่เป็ง

ชาวเชียงใหม่-นักท่องเที่ยว ร่วมจุดผางประทีปนับหมื่นดวงรอบ 4 แจ่งเมืองจนสว่างไสว ในกิจกรรม ‘ต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่14’ ต้อนรับประเพณียี่เป็ง
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผางประทีปหลายหมื่นดวงถูกจุดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 แจ่งเมือง ทั้งแจ่งหัวริน แจ่งศรีภูมิ แจ่งกะต๋ำ และแจ่งกู่เฮืองจนสว่างไสว ต้อนรับประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือ ลอยกระทง ประจำปี 68 ท่ามกลางสายฝนที่ยังตกโปรยปรายลงมา แต่ไม่เป็นอุปสรรคและขัดขวางความตั้งใจของชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม ‘ต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่14’ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ส่วนที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีเปิดเทศนาธรรมอานิสงค์การถวายผางประทีป โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดผางประทีปหลวงบนบุษบก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก และร่วมกันจุดผางประทีปบูชาเมือง พร้อมถ่ายภาพความสวยงามของดวงไฟจากผางประทีปที่สว่างไสว
สำหรับผางประทีป หรือ ผางประทีส ใช้จุดให้เกิดแสงสว่างเพื่อสักการะบูชาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยจุดวางตามวัดวาอาราม และศาสนาสถาน ในวันสำคัญทางศาสนาหรือเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะช่วงประเพณียี่เป็งชาวล้านนาจะนิยมจุดผางประทีปเป็นพุทธบูชา และใช้จุดบูชาเพื่อแสดงออกถึงความเคารพผู้มีพระคุณ สักการะบูชาสิ่งต่างๆที่ใช้ประโยชน์ เช่น ประตูบ้าน บ่อน้ำ เตาไฟ บันได ยุ้งฉาง