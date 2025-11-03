รวบ หนุ่ม 21 เป็นสแกมเมอร์อยู่ปอยเปต ทะเลาะเมียบอสจีน เลยหนีกลับไทย ปีนบ้านลักทรัพย์

จับ 2 คนร้ายปืนบ้านลักทรัพย์ พึ่งประกันตัวหลังถูกจับคดีลักทรัพย์ อีกคนเป็น ‘สแกมเมอร์’ เพิ่งหนีจากปอยเปตเข้ามา
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรีพ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส. ร.ต.ท.ประดิษฐ์ศิลป์ คุณเลิศ รอง สว.สส.พร้อมกำลังตำรวจสืบสวน ร่วมกันจับกุม นายวุฒิพงษ์ อายุ 47 ปี ชาวต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นายนนทวัฒน์ อายุ 21 ปี ชาวต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี พร้อมของกลาง เครื่องสูบน้ำ 1 ตัว เสื้อผ้าที่สวมใส่ก่อเหตุ 2 ชุด รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า นูโว สีขาวแดง ทะเบียนกรุงเทพฯ ที่ขับไปก่อเหตุ โดยจับกุมตัวทั้งสองคนได้ที่บ้านพัก
การจับกุมสืบเนื่องจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 68 น.ส.พรเพ็ญ พงษ์ลัดดา อายุ 51 ปี ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท. วีระพล เกษกำจร รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ว่ามีคนร้ายก่อเหตุปีนเข้ามาลักพระบูชาหลวงพ่อโสธร 1 องค์ เครื่องสูบน้ำ 1 ตัว ภายในบ้านพัก อ.เมืองนนทบุรี หลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบบ้านที่เกิดและกล้องวงจรปิด พบคนร้ายเป็นชาย 2 คน คนแรก สวมเสื้อสีดำ คนที่ 2 สวมเสื้อสีขาว ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยบ้านเกิดเหตุ ก่อนนำรถไปจอดไว้อีกซอย แล้วเดินมาปีนเข้าบ้านผู้เสียหาย ตอนเวลา 01.08 น.หลังได้ทรัพย์สินได้ขับรถหลบหนีไป
ต่อมาตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายคือ นายวุฒิพงษ์และนายนนทวัฒน์ จึงได้ติดตามไปจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก พร้อมของกลาง นำตัวมาสอบสวน
สอบสวน นายวุฒิพงษ์ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุได้ชักชวนนายนนทวัฒน์ ขับรถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุปีนบ้านเข้าไปลักทรัพย์ ได้พระบูชาหลวงพ่อโสธร 1 องค์ และเครื่องสูบน้ำ 1 ตัว หลังได้ทรัพย์สินตนได้นำไปขายได้เงินมา 1,000 บาท ยังไม่ทันได้แบ่งเงิน ก็ถูกตำรวจตามมาจับกุมตัวได้ และตนเพิ่งจะประกันตัวมาได้ 2 เดือน หลังถูกตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ จับคดีลักทรัพย์เมื่อเดือนกรกฏคม ที่ผ่านมา
ด้าน นายนนทวัฒน์ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ตนถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 8 เดือน และถูกย้ายมาที่ปอยเปต ก่อนจะถูกหัวหน้าแก๊งคนจีนซ้อมทำร้าย เพราะไปมีปัญหากับเมียหัวหน้าแก๊งคนจีน ซึ่งเป็นคนไทย ตนเลยหนีกลับมาประเทศไทย ทางช่องทางธรรมชาติด้านหลังตลาดอินโดจีน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 68 ที่ผ่านมา พอกลับมาไม่มีเงินใช้จ่ายเลยไปร่วมก่อเหตุลักทรัพย์
ตำรวจสอบสวนแล้วได้แจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การหลบหนี นำตัวพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี