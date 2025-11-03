นายกอบต.ท่ากระดาน ประกาศปิดศูนย์เด็กเล็ก 5 วัน หลังพบโรคมือเท้าปาก ระบาด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายปราศาสตร์ การอำนวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ได้ลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ระบุว่า
ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน เกิดโรคระบาด คือ โรคมือ เท้า ปาก แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตรวจพบโดยโรงพยาบาลท่ากระดาน เนื่องจากมีเด็กนักเรียนเข้ารับการรักษา นั้น เพื่อมิให้เชื้อโรคกระจายไปสู่เด็กนักเรียนคนอื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และภาชนะใช้สอยต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 เป็นเวลา 5 วัน และทำการเปิดการเรียนการสอนในวัน จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568