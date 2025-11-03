สลด หญิงไทย เสียชีวิตในปอยเปต อีกราย ทิ้งข้อความสุดท้าย “รู้สึกไม่ปลอดภัย”
จากกรณีมีรายงานข่าว หญิงสาวชาวไทย วัย 28 ปี เสียชีวิตปริศนาภายในห้องพักในย่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดย นายเบิร์ด ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) ยืนยันว่า กรณีนี้เป็นเรื่องจริง โดยมีผู้ไปพบร่างผู้เสียชีวิต เช้าวันนี้ (3 พ.ย.) อยู่ในห้องพักแห่งหนึ่ง เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา คาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวาน
ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักของผู้เสียชีวิต พบว่ามีการผูกคอกับหน้าต่างห้องพัก แต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็น การผูกคอเสียชีวิตเอง หรือ เป็นการฆาตกรรม
จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของหญิงรายดังกล่าว พบว่าชื่อ สุธาทิพย์ หรือ มิ้นต์ อายุ 28 ปี โดยก่อนหน้านี้ 5 วัน หญิงสาวได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ภายในห้องพัก และยังโพสต์คำคมว่า “เพราะในท้ายที่สุด หัวใจเรามันก็อยากรู้สึกปลอดภัยมากกว่ารู้สึกอดทน” ก่อนมาพบว่าเจ้าตัวเสียชีวิตในห้องพัก
เบื้องต้น ทราบว่า ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อไปพบเจ้าหน้าที่ IMF ในการติดต่อประสานรับศพที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
กรณีการเสียชีวิตของหญิงไทยในกัมพูชารายล่าสุดนี้ ถือว่าเป็นคนที่ 2 ต่อจาก นางสาวกนกวรรณ หรือ “ใบหม่อน” อายุ 27 ปี ที่พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคารเมืองปอยเปตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งญาติรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
ที่มา อมรินทร์