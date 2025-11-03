ภูมิภาค

สลด หญิงไทย เสียชีวิตในปอยเปต อีกราย ทิ้งข้อความสุดท้าย “รู้สึกไม่ปลอดภัย”

สลด หญิงไทย เสียชีวิตในปอยเปต อีกราย ทิ้งข้อความสุดท้าย “รู้สึกไม่ปลอดภัย”

จากกรณีมีรายงานข่าว หญิงสาวชาวไทย วัย 28 ปี เสียชีวิตปริศนาภายในห้องพักในย่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดย นายเบิร์ด ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) ยืนยันว่า กรณีนี้เป็นเรื่องจริง โดยมีผู้ไปพบร่างผู้เสียชีวิต เช้าวันนี้ (3 พ.ย.) อยู่ในห้องพักแห่งหนึ่ง เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา คาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวาน

ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักของผู้เสียชีวิต พบว่ามีการผูกคอกับหน้าต่างห้องพัก แต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็น การผูกคอเสียชีวิตเอง หรือ เป็นการฆาตกรรม

จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของหญิงรายดังกล่าว พบว่าชื่อ สุธาทิพย์ หรือ มิ้นต์ อายุ 28 ปี โดยก่อนหน้านี้ 5 วัน หญิงสาวได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ภายในห้องพัก และยังโพสต์คำคมว่า “เพราะในท้ายที่สุด หัวใจเรามันก็อยากรู้สึกปลอดภัยมากกว่ารู้สึกอดทน” ก่อนมาพบว่าเจ้าตัวเสียชีวิตในห้องพัก

เบื้องต้น ทราบว่า ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อไปพบเจ้าหน้าที่ IMF ในการติดต่อประสานรับศพที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กรณีการเสียชีวิตของหญิงไทยในกัมพูชารายล่าสุดนี้ ถือว่าเป็นคนที่ 2 ต่อจาก นางสาวกนกวรรณ หรือ “ใบหม่อน” อายุ 27 ปี ที่พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคารเมืองปอยเปตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งญาติรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

Advertisement

ที่มา อมรินทร์ 

Advertisement