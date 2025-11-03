ดาราสมทบละครจักรๆวงศ์ๆ ถูกหลอกทำงานออนไลน์ หมดเงินก้อนสุดท้ายใช้รักษามะเร็ง

ปู รำมะนา ดาราสมทบละครจักรๆ วงศ์ๆ แจ้งความ ถูกหลอกทำงานออนไลน์ หมดเงินก้อนสุดท้ายใช้รักษามะเร็ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายประภาส สีอ่อน อายุ 60 ปี หรือ ตลกบ้าหมา ต๊ะติ๊งโหน่ง ดาราตลกพา น.ส.ณิชาพรสิริ เสนลา อายุ 50 ปี นัดแสดง ตัวประกอบละครจักรจักรวงศ์ นักร้องเงาเสียง อ้อยกระท้อน เข้าลงบันทึกประจำวันหลังจากถูกหลอกลวง ผ่านเฟซบุ๊กทำงาน และร่วมทำกิจกรรมสูญเสียเงิน กว่า 20,000 บาท
น.ส.ณิชาพรสิริ หรือ ปู รำมะนา กล่าวว่า ตนป่วยโรคมะเร็งช่องท้อง ระยะที่ 4 ต้องพบแพทย์บ่อย และเตรียมที่จะทำการฉายแสง ช่วงระยะหลังจึงไม่ค่อยมีงานแสดงทั้งละคร และร่วมคณะตลกต๊ะติ๊งโหน่ง ไปทำการแสดง เดินทางไกลไม่สะดวก ทำให้ขาดรายได้ ช่วงกลางเดือน เห็นหน้าเฟซบุ๊ก ของผู้ใช้รายหนึ่งได้โพสต์ประกาศรับคนทำงาน โดยให้รับงานไปให้ทำที่บ้าน เป็นงนแพคสินค้า และทำของที่ระลึก โดยจะส่งงานมาให้ทำที่บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร เห็นว่าทำงานที่บ้านได้และไม่ยากจึงสนใจติดต่อไป
พอติดต่อไปครั้งแรกว่าสนใจมีการ ติดต่อกันผ่านทางไลน์ แค่ให้เราไปกดถูกใจสินค้า โอนเงินมาให้แล้ว 50 บาท และยังให้มีการกดถูกใจอีกหลายครั้งซึ่งได้รับเงิน จากนั้นมีการส่งลิงก์มาให้กรอกข้อมูลพร้อมกับตอบคำถามต่างๆ และต้องโอนเงินไปด้วย ครั้งแรกโอนไป 150 ได้เงินคืนกหลับมา 270 บาท และมีการกรอกข้อมูลพร้อมกับโอนเงินไปอีก 700 ได้เงินคืน 1,100 บาท จากนั้นมีการดึงเข้ากลุ่มไลน์ มีอยู่ประมาณ 2-3 คน มีการส่งลิงก์มาเพื่อให้กรอกข้อมูล และทำแบบทดสอบ ตามกำหนดเวลา ทุกครั้งจะต้องโอนเงินไปถ้าเราทำผิดขันตอนตอบคำถามผิด เงินจะไม่ได้คืน ต้องโอนเงินไปใหม่ เพื่อตอบคำถาม กรอกข้อมูล จะมีแรงกดดันมากเพราะต้องทำให้ทันเวลา ทำหลายครั้งรวมมูลค่าประมาณ 25,000 กว่าบาท เริ่มรู้สึกว่าถูกหลอก พอติดต่อขอรับเงินคืนถูกปฏิเสธ จึงได้เข้าไปแจ้งความ
น.ส.ณิชาพรสิริ หรือ ปู รำมะนา กล่าวทั้งน้ำตาว่า เสียใจมากเพราะเงินที่เสียไปเป็นเงินที่ยืมคนในครอบครัว ยืมญาติมา รวมถึงขอยืมหัวหน้าคณะตลกมา ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ตนเองเก็บไว้ใช้ในการเดนทางรักษาโรคมะเร็ง อยากได้เงินคืน และไม่อยากให้กลุ่มคนร้ายไปหลอกลวงใครอีก ปู รำมะนา ได้ร้องเพลง ฝากถึงคนร้าย โดยแปลงเนื้อเพลง ของอ้อยกระท้อน เพลงคิดเสียว่าสงสาร “นึกเสียว่าสงสาร อย่าลงทัณฑ์ด้วยการ หลอกลวง นึกเสียว่าสงสาร อย่าไปหลอกลวงใครอีก”
นายประภาส สีอ่อน หรือ ต๊ะติ๊งโหน่ง กล่าวว่า ปูน่าสงสาร หลังๆ ไม่ค่อยมีงาน จะมีงานที่ใกล้ๆ บ้านเพราไม่สะดวกเดินทางเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ตนคอยช่วยเหลืออยู่ ก่อนหน้าได้ประมาณ 2-3 วันโทรมาขอยืมเงินบอกจะลงทุน รับงานทำกำไรข้อมือที่บ้านจึงได้ให้เงินไป เราไม่คิดว่าจะโดนหลอกเพราะปู เป็นคนเก่ง ฉลาด ร้องเพลงเก่ง แสดงละครเก่ง จนต่อมาปูโทรมาหาร้องไห้ ว่าโดนหลอกเอาเงินไปหมดแล้ว ส่งสารน้อง จึงให้คำปรึกษา ไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ และมาลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมวันนี้
ภายหลังรับแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวบรวมพยานหลักฐานต่างทั้งสลิปการโดอนเงินหลักฐานการสนทนา บันทึกคำให้การและตรวจสอบเส้นทางการโอนเงิน พร้อมประสานธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่ออายัดบัญชีผู้ต้องสงสัย และประสาน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจหรือไลน์ที่อ้างรับสมัครงานผ่านโซเชียลโดยให้โอนเงินก่อนทุกกรณี เพราะอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเช่นเดียวกัน