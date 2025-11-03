เพจปลอม ขายโน๊ตบุ๊กมือ 2 ระบาด อ้างผ่อนได้ หมดเป็นหมื่นไม่ได้ของ เหยื่อน.ศ.เพียบ

เพจปลอมอาละวาด มิจฉาชีพแอบอ้างเพจร้านโน๊ตบุ๊ก หลอกโอนเงินนับหมื่น ตำรวจเตือนยึดคาถา 3 ไม่ป้องกันถูกหลอก
มิจฉาชีพเปิดเพจปลอมแอบอ้างร้านขายโน๊ตบุ๊กเมืองแม่กลอง เหยื่อหลงเชื่อโอนสูญนับหมื่น ร้านยันไม่เกี่ยวข้อง วอนตรวจสอบเพจก่อนโอนเงิน – ตำรวจเตือนยึดคาถา “3 ไม่” ป้องกันถูกหลอก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากนักศึกษาจากจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดภูเก็ต ว่าถูกหลอกโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเพจที่อ้างว่าเป็นร้าน NB Hand 2 ซื้อ-ขายโน๊ตบุ๊ค มือถือ มือสองสภาพดี แต่ไม่ได้รับของ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบ น.ส.กัญจณา อายุ 23 ปี พนักงานร้าน ได้แสดงบันทึกประจำวันว่าเคยแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเปิดเพจปลอมแอบอ้างชื่อร้านและนำรูปภาพสินค้าจากเพจจริงไปโพสต์ขายในราคาต่ำผิดปกติ เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน โดยยืนยันว่าทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเพจดังกล่าว
น.ส.กัญจณา เปิดเผยว่า มิจฉาชีพจะนำรูปภาพจากเพจร้านจริงและเพจอื่น ๆ ไปลงขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ร้านจริงขาย 20,000 บาท แต่มิจฉาชีพโพสต์ขายเพียง 9,000 บาท ทำให้หลายคนหลงเชื่อ บางรายถูกหลอกให้โอนเงินหลายหมื่นบาท บางคนโทรมาร้องไห้ บอกว่าเสียเงินไปกว่า 30,000–40,000 บาท ขณะที่บางรายรอดเพราะมาขอดูของที่ร้านก่อน
“เพจปลอมจะพูดจาหว่านล้อมให้โอนเงินเป็นงวด ๆ แต่เพจจริงของร้านจะให้ชำระครั้งเดียวจบ” น.ส.กัญจณา กล่าว พร้อมระบุว่าทางร้านได้โพสต์เตือนลูกค้าอยู่เสมอ แม้ล่าสุดจะลงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ แต่มิจฉาชีพก็ยังนำภาพดังกล่าวไปใช้ในเพจปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออีก
น.ส.กัญจณา ยังฝากเตือนว่า “ของถูกและดีไม่มีในโลก ยิ่งของสเปกดีแต่ราคาหลักพัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ” พร้อมแนะนำลูกค้าให้ตรวจสอบเพจจริงของร้าน โดยสังเกตเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินหลังชื่อเพจ “NB Hand2 ซื้อ-ขายโน๊ตบุ๊คมือถือ มือสองสภาพดี” และมีเลขบัญชีร้านระบุชัดเจนที่หน้าปกเพจ
ด้าน พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพใช้วิธีคัดลอกภาพและข้อมูลจากเพจร้านจริงไปสร้างเพจปลอม เพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อ จึงขอเตือนให้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มความระมัดระวัง โดยยึดหลัก “3 ไม่” คือ ไม่เชื่อ – ไม่รีบ – ไม่โอน และควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรม หากไม่แน่ใจสามารถโทรสอบถามตำรวจในพื้นที่ที่ร้านตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่าร้านมีอยู่จริงหรือไม่