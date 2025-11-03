หนุ่มกู้ภัยเสียใจหนัก ถูกรางวัล 2 ใบ แต่ขึ้นเงินไม่ได้ ถูกแม่ค้ายัดไส้งวดเก่าขายให้

หนุ่มกู้ภัยเสียใจหนัก ถูกรางวัล แต่ขึ้นเงินไม่ได้ ถูกแม่ค้ายัดไส้งวดเก่าขายให้
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวได้ ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายพนาวัล รื่นรมย์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ว่าถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 87 แต่ไม่สามารถไปขึ้นเงินได้ เนื่องจากถูกแม่ค้ายัดไส้ลอตเตอรี่งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 มาขายให้ ทำให้พลาดโอกาสถูกรางวัลเลขท้ายในงวดวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางลงพื้นที่ไปพบกับ นายพนาวัล ในพื้นที่หมู่ 4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งได้นำลอตเตอรี่หลายใบมาให้ผู้สื่อข่าวดู ส่วนใหญ่เป็นงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 แต่มีอยู่ 2 ใบหมายเลข 2 ตัวท้ายคือ 87 แต่เป็นงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568
นายพนาวัล เปิดเผยว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย และเป็นสัปเหร่อด้วย โดยเมื่อวาน (2 พฤศจิกายน) ช่วงเย็น ตนได้นำลอตเตอรี่งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ซื้อมาหลายสิบใบมานั่งตรวจรางวัล และพบว่ามีอยู่ 2 ใบที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 87 จึงได้เขียนชื่อและเบอร์โทรไว้ที่ด้านหลังสลากฯ โดยไม่ได้เอะใจดูวันที่บนสลากฯ
หลังจากนั้นเช้าวันนี้ ตนก็นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินที่ตลาด แต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านแจ้งกลับมาไม่สามารถขึ้นเงินได้ เนื่องจากลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข 87 ทั้ง 2 ใบนี้เป็นของงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งในงวดนั้น จึงได้รู้ว่าตนถูกยัดไส้ลอตเตอรี่มาขายให้
“ยอมรับว่าเจ็บใจและเสียใจมาก เพราะหวังว่าถ้าถูกรางวัลจะได้มีเงินเติมน้ำมันไว้ช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือคนเจ็บ เพื่อเป็นการทำบุญกุศล ไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้”