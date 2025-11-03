ระทึก หญิงเข้าเกียร์ผิด ขับเก๋งพุ่งเข้างานแต่ง โชคดีงานเลี้ยงเลิกแล้ว
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกระบี่ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งเข้าชนในสถานที่จัดเลี้ยงงานแต่งงาน ใน ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบ
ด้านหน้าอาคารจัดเลี้ยง ฝาผนังพังเสียหาย ด้านในที่เป็นพื้นที่จัดเลี้ยง ข้าวของ แก้วน้ำ-ถ้วยชาม แตกเสียหายกระจัดกระจายเต็มพื้น บริเวณด้านหน้าเวทีงานเลี้ยง พบรถเก๋งสีเทา ทะเบียนกระบี่ จอดนิ่ง หน้ารถพังเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บ เจ้าของรถเป็น ผู้หญิง อายุ 41 ปี ชาว ต.กระบี่ใหญ่ นั่งรอพบเจ้าหน้าที่ ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าของรถ เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุ เป็นช่วงงานเลี้ยงเลิกแล้ว แขกที่มาในงานกลับไปกันหมด ตนไปขึ้นรถที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร จะขับกลับบ้าน จากนั้นเข้าเกียร์รถ ซึ่งเป็นเกียร์แบบหมุนด้วยมือ ตั้งใจจะถอยรถออกจากลานจอด แต่ตอนนั้นตนไม่แน่ใจว่าหมุนเกียร์ไปที่เกียร์ถอยหลังหรือเดินหน้า พอเหยียบคันเร่ง ปรากฏว่ารถพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วจนตนตกใจ ทำอะไรไม่ถูก มารู้ตัวอีกทีรถก็พุ่งเข้ามาจอดนิ่งในงานแล้ว
ชาย อายุ 61 ปี เจ้าภาพงานแต่ง เผยว่า งานแต่งเป็นงานของหลานสาว เป็นช่วงงานเลี้ยงเลิกพอดี คนกลับกันหมด เหลือแต่เจ้าภาพกำลังถ่ายรูปกันอยู่ จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายประทัด ตนก็เข้าใจว่ามีการจุดประทัดกัน แต่เห็นอีกทีรถเก๋งพุ่งเข้ามาในงานแล้ว โชคดีที่ไม่มีคนอยู่ในงานแล้ว หากยังเป็นช่วงงานเลี้ยงคงมีคนเจ็บจำนวนมาก
ที่มา โหนกระแส