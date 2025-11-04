ตร.แต่งครึ่งท่อน คล้ายคนเมา ขับกระบะเบียดเก๋งครูสาว ฝั่งครูโทรเรียกประกันปุ๊บ อีกฝ่ายขับรถหนี

ตำรวจเมา ขับกระบะเบียดเก๋งครูสาว แต่งครึ่งท่อนพกปืนลงมาเคลียร์ แต่ขี่หนีไม่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.จุ๋ม อายุ 47 ปี ชาว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.หนองหาน แจ้งว่ารถเก๋งตนเองถูกรถกระบะเฉี่ยวชน แต่คู่กรณีขับหลบหนี เมื่อขับตามไปทันกันก็ลงมาเจรจาไกล่เกลี่ย พบว่าเป็นชายแต่งกายคล้ายตำรวจ สวมชุดครึ่งท่อน พกอาวุธปืน มีอาการคล้ายเมาสุรา เมื่อโทรเรียกประกันกลับขึ้นรถขับหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเวลา 21.03 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2568 แจ้งความแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีกล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ครูจุ๋มเผยว่า ที่เกิดเหตุอยู่ที่ 4 แยกไฟแดง ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตัดกับถนนทางหลวง 2312 หรือสี่ยกหนองหาน ตนนั่งมาในรถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ ทะเบียนอุดรธานี มีแฟนหนุ่มเป็นคนขับ ก่อนจะถึงสี่แยก ตอนแรกเป็นไฟแดงจึงชะลอความเร็วลง เมื่อมาถึงสี่แยกสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวจึงเร่งเครื่องต่อ จังหวะนั้นมีรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีดำ ทะเบียนจังหวัดไม่ชัดเจนเนื่องจากป้ายทะเบียนเลือนราง เฉี่ยวชนกับรถของตน รถกระบะขับหลบหนี แต่ก็ไล่ติดตามจนมาทันกันที่ถนนศรีสุข ในตัว อ.หนองหาน และจอดรถเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกัน
อย่างไรก็ดี กล้องหน้าสามารถบันทึกภาพขณะชายคนขับรถกระบะเดินเซลงจากรถมา แต่งตัวครึ่งท่อนคล้ายตำรวจ มีซองมือถือและซองใส่ปืนสั้นเหน็บอยู่ที่เอว จากนั้นแฟนหนุ่มของครูจุ๋มเดินลงจากรถเพื่อพูดคุยกัน และขณะกำลังโทรเรียกบริษัทประกันภัยมาที่เกิดเหตุ ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจได้เดินกลับขึ้นรถกระบะ แล้วรีบขับหลบหนีไปทันที เมื่อตัวแทนบริษัทประกันมาถึงได้แนะนำให้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.หนองหาน เพื่อติดตามตัวชายรายนี้มารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ครูจุ๋มเปิดเผยผ่านโทรศัพท์ว่า ไปทำธุระที่ จ.ขอนแก่น ขากลับได้ขับมาตามเส้นทาง เพื่อกลับบ้านในตัว อ.หนองหาน เมื่อเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นแล้วรถกระบะก็ขับหลบหนี ไม่จอดรถเพื่อมารับผิดชอบในที่เกิดเหตุทันที จึงบอกแฟนให้ขับตามไปอย่างติดๆ ทั้งตีไฟสูงและบีบแตรใส่เป็นระยะ เมื่อเขายอมจอด ตอนแรกพวกตนก็ยังไม่กล้าเปิดรถลงไป เพราะเห็นเขาแต่งตัวตำรวจครึ่งท่อน กางเกงสีกากี เสื้อยืดสีขาว ที่อกสกรีนตราโล่ชัดเจน และพกปืนลงมาด้วย ทำให้พวกตนตกใจกลัว
“เมื่อเขาเดินเซมาที่รถเก๋งได้เปิดกระจกถามว่าขับรถมาเบียดรถเราทำไม มันเกิดอุบัติเหตุ ตำรวจคนนั้นพูดด้วยเสียงอ้อแอ้ว่าชนตอนไหน ตรงไหน ไม่รู้เรื่อง จึงบอกว่าตรงสี่แยกสักครู่นี้ไง เขาก็นิ่งไปสักพัก เราก็ถามเป็นตำรวจใช้มั้ย เขาก็บอกว่าใช่ เป็นตำรวจอยู่ สภ.หนองหาน ค่าเสียหายเท่าไหร่ให้คิดมาเลย จากนั้นแฟนก็ลงไปพูดคุยด้วย และโทรหาประกัน สักพักตำรวจคนนั้นขึ้นไปบนรถตัวเองและขับหลบหนีไปทันที” ครูจุ๋มเผย
ครูจุ๋มให้ข้อมูลอีกว่า เมื่อประกันมาถึงก็พากันไปแจ้งความที่ สภ.หนองหาน รถตนเป็นรถใหม่ เพิ่งจะผ่อนได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น ประกันก็เป็นประกันชั้น 1 ตั้งแต่แจ้งความไว้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะเขาเป็นตำรวจ อาจจะช่วยเหลือกันในทางคดีก็ได้ อยากให้เขามารับผิดชอบในเรื่องนี้ อยากให้เป็นคดีตัวอย่าง เขาจะได้ไม่ดื่มจนเมาและขับแบบนี้อีก โชคดีว่าแค่รถเราเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หากเขายังดื่มแล้วขับแบบนี้อีกอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ในอนาคต และอยากให้ผู้บริหารโรงพักตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย เพราะเขายังไม่ได้มาแสดงตัวรับผิดชอบเลยตั้งแต่เกิดเรื่อง