กระบะตกหลุม เสียหลักชนเสาไฟฟ้า ที่พนมสารคาม เสียชีวิต 1 เจ็บสาหัส 5
เมื่อเวลา 23.40 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ศูนย์วิทยุกู้ภัยพนมสารคาม รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า มีผู้บาดเจ็บหลายราย จึงแจ้ง พ.ต.ท.พีรดนย์ แสงสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณยูเทิร์นป๊อก 9 รีสอร์ท หมู่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม พบรถกระบะสีดำ สภาพพลิกตะแคงพังยับทัังคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย โดยมีชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย ทราบชื่อนายคุมาร์ อายุ 35 ปี
จากการตรวจสอบรถเบื้องต้น สันนิษฐานว่ารถคันดังกล่าววิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุที่สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้รถเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้า ก่อนจะเสียหลักข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมเตรียมตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป
ขอบคุณ ข่าวสด