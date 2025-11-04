สกัด กระบะขนแรงงานเถื่อน 25 ชีวิต จ่ายหัวละ 2.5 หมื่น ลอบเข้าไทย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ บูรณาการร่วม ทหารตำรวจ ฝ่ายปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ หยุดปฏิบัติการการข่าวได้รับแจ้งจากสายลับในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสินค้าหนีภาษีในพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ จึงได้สั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ได้จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 (ตชด.134) , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 (ตชด.135) , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 (ตชด.136) , สภ.ไทรโยค, สภ.สังขละบุรี, ตม. จังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอไทรโยค และฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ร่วมกันลาดตระเวน เฝ้าตรวจ 1 ชุด และตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางที่ได้รับแจ้ง 1 ชุด รวมสนธิกำลังประมาณ 30 นาย
โดยเหตุการณ์แรก ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง ว่า เป็นการลักลอบใหม่บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสังเกตุพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย หทะเบียน นครสวรรค์ จอดอยู่ในปั๊มน้ำมันร้าง บริเวณหน้าวัดเขาเข้ ม.8 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 25 คน (ชาย 18 คน, หญิง 7 คน)
ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดย ใช้เส้นทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน้ำ หลบเลี่ยงจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อจะลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร โดยจะเสียค่าจ้างให้กับนายหน้าคนที่นำพามาคนละ 25,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ผลักดันกลับประเทศต่อไป
เหตุการณ์ที่สอง ที่จุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก ม.8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ของกลาง จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย บุหรี่เลี่ยงภาษีรวม 48 คอตตอน สุราเลี่ยงภาษีรวม 15 ขวด และเบียร์เลี่ยงภาษีรวม 48 กระป๋อง ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารใช้เครื่องเอกซเรย์ในการค้นหาวัตถุต้องสงสัยที่คาดว่าอาจจะถูกซุกซ่อนมาภายในรถยนต์ จนกระทั่งพบของกลางดังกล่าว
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขา อ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป