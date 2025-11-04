ลุงเมาหนัก ขับชนเสาไฟฟ้าหัก ทำไฟดับทั้งหมู่บ้าน ลงจากรถบอกจำไม่ได้ ตื่นมาก็เกิดเหตุแล้ว
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 4 พ.ย.68 ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเก๋งเจ็ดที่นั่งเสียหลักชนเสาไฟฟ้ามีผู้บาดเจ็บ เหตุเกิดภายในหมู่บ้านหลังสถานตำรวจทางหลวงสาย 7 ตอน 5 ต.หนองปรือ อ.บงาละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ รถยนต์เก๋งยี่ห้อฟอร์ดเอเวอเรสต์ เก๋ง 7 ที่นั่งสีแดงเลือดหมู ทะเบียน ขษ 1161 ชลบุรี สภาพน้าพังยับเยินมีเสาไฟฟ้าแสงสูงทับหน้ารถอยู่ ตรวจสอบพบเจ้าของรถเป็นชายสูงอายุ ทราบชื่อคือนายศุภนันท์ อายุ 64 ปี เป็นคนขับ ตรวจสอบพบได้บาดเจ็บ จุกแน่นหน้าอก หลังได้รับแรงกระแทกเข้าพวงมาลัยรถ ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
นายศุภนันท์ บอกด้วยว่า ขณะที่ตนกำลังขับรถกลับบ้านภายในซอยดังกล่าว ไม่รู้ตัวเองว่าวูบไปตอนไหน ตื่นขึ้นมาอีกที ก็เกิดเหตุขึ้นแล้ว ชึ่งยอมรับว่าเมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรถไว้ตรวจสอบก่อนประสานหาการไฟฟ้าให้เข้าช่วยประชาชนเพื่อเร่งกู้เสาไฟฟ้าที่หักทับรถ ก่อนจะดำเนินการจนสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้เหมือนเดิม