ภูเขาดินทิ้งสไลด์ ในเหมืองแม่เมาะ ทับออฟฟิศ-บ้านพักผู้รับเหมา พังเสียหาย เหมืองประกาศภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเวลา 04.10 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน เกิดเหตุภูเขาดินทิ้งขนาดมหึมาในเหมืองแม่เมาะ หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เกิดสไลด์และดันดินขึ้นมาส่งผลให้ออฟฟิศของบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้รับเหมาและเครื่องจักรเปิดหน้าดินในเมืองแม่เมาะได้รับความเสียหายหลายหลัง เบื้องต้นมีการอพยพพนักงานของผู้รับเหมาและรถออกนอกพื้นที่ รวมถึงมีการปิดกั้นเส้นทางภายในเหมืองดังกล่าว ไม่ให้เข้าออกแล้ว
นายเลอสันต์ วงศ์เปี้ย นายก อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อม จนท.อบต.ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าดินจากกองดินทิ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 500 เมตร ได้เกิดไลด์ลงมาทำให้ดินจำนวนมหาศาลไหลและดันลงมาทำให้ออฟฟิตของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมาได้รับความเสียหายหลายหลังและยังมีดินได้ไสลด์ลงมาที่คลองส่งนำซึ่งอยู่ในเหมืองแม่เมาะอีกจำนวนมาก และดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆ
นายก อบต.บ้านดงเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี 4 กว่าๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ทำให้ไฟฟ้าในเหมืองดับ หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ถึง 3 จุด และออฟฟิศเสียหาย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด และเท่าที่ทราบภายในเหมืองมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ได้มีการอพยพพนักงานของผู้รับเหมาและรถออกมาในที่ปลอดภัยแล้ว และรอการตรวจสอบจาก จนท.ที่เกี่ยวข้องอยู่
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปางเกิดฝนตกหนักติดต่อกันมา 2-3 วัน อาจทำให้กองดินอุ้มน้ำไม่ไหวจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และเมื่อปี 2561 เคยเกิดเหตุดินสไลด์มาครั้งหนึ่งแล้ว ทำให้มีผู้เสียถูกฝังใต้ดิน 1 ราย แต่รอบนี้เกิดการไลด์ตัวของดินมากกว่าคราวก่อน ซึ่งรายละเอียดและความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เป็นเอกสาร แจ้งสื่อมวลชน ว่า เรื่องดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ตรวจพบการเคลื่อนตัวของมวลดิน และเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดิน ฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) ส่งผลให้อาคารสำนักงาน บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และไม่ส่งผลกระทบกับการจ่ายไฟในพื้นที่ภาคเหนือแต่อย่างใด ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมพื้นที่ และลงพื้นที่ตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป