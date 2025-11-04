กำแพงเพชรอ่วม อ.คลองขลุง จมบาดาล 1.5 เมตร เร่งช่วยชาย 64 ติดกลางกระแสน้ำ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กำแพงเพชร จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอย่างหนัก ทำให้หลายพื้นที่ของ จ.กำแพงเพชร ได้รับผลกระทบมีปริมาณน้ำไหลท่วมพื้นที่การเกษตร ถนนที่สัญจรไปมา และบ้านเรือนของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่สูงใน อ.คลองลาน และ อ.ปางศิลาทอง จะไหลผ่าน อ.คลองขลุง ลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้บริเวณ หมู่ที่ 14 (บ้านมอหินเพลิง) ต.วังไทร อ.คลองขลุง ต้องเร่งอพยพชาวบ้านออกมาจากที่พักอาศัย ซึ่งระดับน้ำสูงถึง 1.5 เมตร และมีทีท่าว่าจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีกต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชร และผู้นำท้องถิ่น ได้นำเรือและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ นายจรัญ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ผู้ประสบภัย ที่พยายามจะออกจากบ้านของตน แต่ติดอยู่กลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว โดยขณะทำการช่วยเหลือนั้นก็มีฝนตกอย่างหนักตลอดเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถนำผู้ประสบภัยออกมาได้สำเร็จ
ขณะที่ไร่แต่งโมของชาวบ้านในพื้นที่ ม.9 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จำนวนกว่า 30 ไร่ เจ้าของไร่ต้องนำตาซึม เพราะผลผลิตที่รอเก็บขายต้องจมหายไปต่อหน้าต่อตา เสียหายหนักนับแสนบาท
ขณะเดียวกันที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย ปริมาณน้ำฝน สภาวะอากาศและเหตุสาธารณภัยในพื้นที่มีฝนตกในพื้นที่ วัดปริมาณได้ 3.7 มม. สถานการณ์น้ำ และเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ต.พรานกระต่าย ต.ถ้ำกระต่ายทอง น้ำคลองห้วยโค้ง ที่เอ่อล้นท่วมถนนช่วงหน้า ทต.บ้านพราน – สี่แยกเขาสว่าง ระดับน้ำลดลงจนเป็นปกติแล้ว
ส่วนบริเวณสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลพรานกระต่าย มีน้ำเอ่อล้นจากสระน้ำนันทวดี(วัดกุฏิการาม) ท่วมขังบนผิวทางจราจร สูงประมาณ 5 ซม. รถยังสามารถสัญจรได้ปกติ เขตเทศบาลพรานกระต่าย ระดับน้ำ ที่ไหลท่วมบริเวณถนประเวศไพรวัล (ช่วงหน้าตลาดสด – สามแยกป๊อกคาแคร์) ลดระดับลงจนเกือบเป็นปกติ ต.ท่าไม้ ระดับน้ำในคลองแม่ระกา และคลองสมอโคน ได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ ม. 11, 5, 2, 4, 10, 3 โดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วัน
