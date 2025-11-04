แม่ค้าตรังปลื้ม คนละครึ่งพลัสทำยอดขายพุ่งเท่าตัว ปชช.ติงช่วงเย็นสแกนยาก

แม่ค้าตรังปลื้มคนละครึ่งพลัสทำยอดขายพุ่งเท่าตัว ปชช.ติงช่วงเย็นสแกนยาก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ตลาดนัดทับเที่ยงกรีนมาร์เก็ต ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งอาหาร เสื้อผ้า สินค้ามือสองต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคัก
จากสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่าง บอกตรงกันว่า ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ประชาชนอยู่ในโครงการคนละครึ่งพลัส จึงพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านจำหน่ายซื้อผ้า ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีดำราคาถูก ร้านไหนเข้าโครงการคนละครึ่งพลัส จะยิ่งเรียกลูกค้าได้มากขึ้น เพราะเสื้อผ้าสีดำยังเป็นเสื้อผ้าที่ประชาชนต้องการเลือกซื้อหาไว้สวมใส่ตลอดทั้งปี ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก
ด้านบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายซื้อผ้า ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งแต่มีคนละครึ่งขายดีมาก ต้องสั่งซื้อผ้ามาเพิ่มเป็นเท่าตัว เพื่อให้พอขาย โดยเฉพาะร้านขายเสื้อผ้าสีดำ ดีใจที่มีโครงการนี้ ทำให้ขายได้คล่องและมากขึ้นเป็นเท่าตัว
ประชาชนที่มาจับจ่ายเที่ยวตลาดนัด บอกว่า ได้โครงการคนละครึ่งด้วย ตอนเช้าๆ สแกนได้ดี แต่พอตกเย็นคงเป็นเพราะคนใช้จำนวนมากหรือสัญญาณเน็ตมือถือไม่ดี ทำให้สแกนยากเครื่องจะหมุนนานกว่าจะสแกนได้ ที่บ้านได้ทั้งหมด 4 คน ประหยัดได้มาก หมุนเวียนกันซื้ออาหาร พืชผักของสดเข้าบ้าน ส่วนตัวตั้งแต่เริ่มโครงการมาใช้ไปแล้วประมาณ 300 บาท เป็นโครงการที่ดีประหยัดได้มาก
นางวิเอก ทองอุ่น แม่ค้าขายข้าวแกง กล่าวว่า ปกติจะเตรียมมาขายอย่างละ 1 หม้อ กับอีก 1 กระทะใบบัว แต่สัปดาห์นี้ทำเพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าตัว เพิ่มเป็นอย่างละ 2 หม้อ และเพิ่มเป็น 2 กระทะใบบัว แกงไตปลาแห้งบรรจุกระปุก ปกติเตรียมมา 50 กระปุก แต่วันนี้เตรียมมา 80 กระปุก และยังทำเพิ่มแกงเนื้อ และแกงเป็ดมาขายด้วย อย่างละ 1 หม้อ ปรากฏว่าทั้งหมดไม่พอขาย ยอมรับว่าเพราะโครงการคนละครึ่งทำยอดขายเพิ่มเป็นเท่าตัว ดีใจที่มีโครงการนี้ อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ