ครูน่านวอนรัฐช่วยแก้หนี้ เหลือเงินเดือน 2,000 บ. ต้องกู้กินรายเดือน ชีวิตพังเครียดจนป่วย

ครูน่านวอนรัฐช่วยแก้หนี้ เหลือเงินเดือน 2,000 บ. ต้องกู้กินรายเดือน ชีวิตพัง เครียดจนป่วยเส้นเลือดสมองแตก
เมื่อวันที่ 4 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มครูและครูบำนาญจ.น่านได้รวมตัวกันเพื่อสะท้อนปัญหา และยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ขอให้มีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
โดยจ.น่านมีครูและครูบำนาญกว่า 300 ราย หลังได้รับผลกระทบจากภาวะหนี้สะสมที่ยาวนาน ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีจำนวนมากถึง 61 รายที่เข้าขั้นวิกฤตจากปัญหาหนี้สิ้น จนแม้กระทั่งเกษียณอายุราชการแล้วยังมีหนี้สินอยู่อีกจำนวนมาก บางรายยังมีภาระดูแลครอบครัว หลายคนต้องหันไปทำอาชีพเสริม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องกู้หนี้มาใช้จ่าย เป็นหนี้ทบต้นทบดอกสะสม จนถึงขั้นฟ้องร้อง ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ หลายรายเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้า ป่วยเส้นเลือดสมองแตก เป็นอัมพาต
นางศิรินา รินนาศักดิ์ ครูบำนาญวัย 68 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันครูรายหลายทั้งที่เป็นครูประจำการและครูบำนาญต้องเผชิญกับสถานการณ์รายได้หลังหักชำระหนี้ที่เหลือเพียงเดือนละประมาณ 2,000 บาท ทำให้ต้องกู้ยืมนอกระบบเพื่อยังชีพในแต่ละเดือน ซึ่งนำไปสู่วงจรหนี้ที่ยากต่อการแก้ไข นอกจากนี้ มีครูบางส่วนประสบปัญหาสุขภาพจากความเครียดสะสม เช่น ภาวะหลอดเลือดสมอง ตลอดจนภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ ส่งผลให้ครอบครัวยิ่งได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น อย่างครูละเอียด กำบังตน อายุ 67 ปี ที่สมัยทำงานเคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีรับภาระดูแลคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันเครียดจากภาวะหนี้สิน จนป่วยเส้นเลือดสมองแตกป่วยติดเตียงนาน 4 เดือนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีเงินใช้หนี้สิน ถูกธนาคารฟ้องร้อง และบังคับคดียึดทรัพย์
ทั้งนี้กลุ่มครูและครูบำนาญได้เสนอแนวทางช่วยเหลือ เช่น ทบทวนโครงสร้างหนี้เงินกู้สวัสดิการสำหรับครู มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาชำระคืน หรือ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหนักเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงการส่งเสริมช่องทางสร้างรายได้เสริมที่เหมาะสม จัดโครงการดูแลสุขภาพกายและใจสำหรับครูในวัยเกษียณ