ผลักดันช้างป่าทับลาน 2 โขลง 100 ตัว ออกนอกเขตป่า เหยียบกัดกินพืชผลเกษตรชาวบ้าน 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ร่วมกันปฏิบัติภารกิจผลักดันช้างป่าที่เข้าทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน และป้องกันช้างป่าเข้าชุมชน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 พฤศจิกายน ต่อเนื่องจนถึงเวลา 02.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมีนายมาโนช เตชะทูต กำนันตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำทีมฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเขียว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ตำบล และชุดปฏิบัติการตำบลอุดมทรัพย์ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กลุ่มผลักดันช้างป่าอุดมทรัพย์ ชุดเคลื่อนที่เร็วอุดมทรัพย์ และ อาสากู้ภัย ฮุก 31 โคราช จุดอุดมทรัพย์ ร่วมภารกิจป้องกัน และ ผลักดันช้างป่า ที่พาโขลงออกมานอกแนวเขตอุทยานฯ ไปกัดกินและทำลายพืชผลของชาวบ้าน

โดยจุดที่ตรวจพบโขลงช้างเข้ามาเหยียบย่ำ กัดกินพืชผล คือที่บริเวณบ้านซับพลู บ้านหนองแวง บ้านหัวเขาทอง และบ้านหนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งวันนี้ช้างป่าได้เข้าพื้นที่เกือบ 100 ตัว และแยกออกเป็น 2 โขลง กระจายไปใน 2 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา โดยโขลงที่ 1 มีจำนวนมากกว่า 65 ตัว พากันเข้าไปในเขตบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี ส่วนโขลงที่ 2 มากกว่า 30 ตัว เข้าไปที่บริเวณเขาหินตั้ง บ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว

เจ้าหน้าที่ฯ ต้องใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนจับความร้อน บินตรวจสอบการเคลื่อนตัวของโขลงช้าง พร้อมปีนขึ้นหอสูงสังเกตการณ์ช้างป่าในระยะไกล และวิทยุสื่อสารให้เฝ้าระวังและปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากช้างป่ามีจำนวนมาก กว่า 100 ตัว แต่กำลังเจ้าหน้าที่และอาสาฯ มีน้อย จึงป้องกันและผลักดันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

