ผลักดันช้างป่าทับลาน 2 โขลง 100 ตัว ออกนอกเขตป่า เหยียบกัดกินพืชผลเกษตรชาวบ้าน
โดยจุดที่ตรวจพบโขลงช้างเข้ามาเหยียบย่ำ กัดกินพืชผล คือที่บริเวณบ้านซับพลู บ้านหนองแวง บ้านหัวเขาทอง และบ้านหนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งวันนี้ช้างป่าได้เข้าพื้นที่เกือบ 100 ตัว และแยกออกเป็น 2 โขลง กระจายไปใน 2 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา โดยโขลงที่ 1 มีจำนวนมากกว่า 65 ตัว พากันเข้าไปในเขตบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี ส่วนโขลงที่ 2 มากกว่า 30 ตัว เข้าไปที่บริเวณเขาหินตั้ง บ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
เจ้าหน้าที่ฯ ต้องใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนจับความร้อน บินตรวจสอบการเคลื่อนตัวของโขลงช้าง พร้อมปีนขึ้นหอสูงสังเกตการณ์ช้างป่าในระยะไกล และวิทยุสื่อสารให้เฝ้าระวังและปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากช้างป่ามีจำนวนมาก กว่า 100 ตัว แต่กำลังเจ้าหน้าที่และอาสาฯ มีน้อย จึงป้องกันและผลักดันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น