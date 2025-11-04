ภูมิภาค

อยุธยาอ่วมอีก น้ำเจ้าพระยาระบายเพิ่ม ชาวบางบาลโอดเพิ่งล้างบ้านเจอท่วมซ้ำ

เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่าง ลดลงไปได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ชาวบ้านคลายความกังวลจนล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กลับมาเพิ่มการระบายอยู่ที่ 2,400  ลบ.ม./วินาที

ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่างๆ กลับมาเพิ่มสูงอีกครั้ง ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนได้ล้างทำความสะอาดบ้านไปแล้วเก็บข้าวของเครื่องใช้แล้ว ต้องกลับมาเก็บของหนีน้ำท่วมอีกครั้ง
โดยที่ชุมชนหมู่ที่ 3 ต.บางชะนี อ.บางบาล พบว่าเป็นอีกหนึ่งตำบล ที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังคงถูกน้ำท่วมสูง บ้านเรือนกว่าหลายร้อยหลังคาเรือนริมแม่น้ำยังถูกแช่นาน 2 – 3 เดือน บางครอบครัวต้องอาศัยริมถนน

นางปิ่น พงศ์เจริญ อายุ 68 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ปิดเผยว่า น้ำท่วมมานานกว่า 2 เดือน ยังมานั่งคุยกันว่ากลัวอีกเดือนน้ำจะลงหรือไม่ ถ้าไม่ลงก็ต้องลำบากต่อไป ประกอบกับน้ำที่ท่วมลึกมาก พายเรือกันอย่างเดียว เรือเข้าบ้านก็แทบไม่ได้เพราะน้ำสูง ปีนี้น้ำเยอะแต่น้อยกว่าปี 2565 เพราะเขาทำถนนใหม่ อาจจะยกสูงขึ้น แต่ความลำบาก ยังลำบากเพราะท่วมนาน อีกเดือนคงไม่แห้งก็หยุดไม่ได้ต้องมาประกอบอาชีพริมถนนเพราะในบ้านท่วมทำอะไรไม่ได้ ถ้าหยุดไม่มีรายได้ แม้ห่วงคนในบ้านเพราะมีคนป่วยติดเตียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดในพื้นที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ที่ หมู่ที่1 ต.กุฎี อ.ผักไห่ เป็นชายอายุ 82 ปี  จมน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรบริเวณหน้าบ้านของตนเอง และที่หมู่ที่ 8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ เป็นหญิงอายุ 83 ปี  นั่งอยู่บนเรือแล้วเกิดเป็นลมหน้ามืดศีรษะจมลงไปในน้ำที่ท่วมอยู่หน้าบ้าน

