อยุธยาอ่วมอีก น้ำเจ้าพระยาระบายเพิ่ม ชาวบางบาลโอดเพิ่งล้างบ้านเจอท่วมซ้ำ ชาวผักไห่ดับแล้ว2
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่าง ลดลงไปได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ชาวบ้านคลายความกังวลจนล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กลับมาเพิ่มการระบายอยู่ที่ 2,400 ลบ.ม./วินาที
นางปิ่น พงศ์เจริญ อายุ 68 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ปิดเผยว่า น้ำท่วมมานานกว่า 2 เดือน ยังมานั่งคุยกันว่ากลัวอีกเดือนน้ำจะลงหรือไม่ ถ้าไม่ลงก็ต้องลำบากต่อไป ประกอบกับน้ำที่ท่วมลึกมาก พายเรือกันอย่างเดียว เรือเข้าบ้านก็แทบไม่ได้เพราะน้ำสูง ปีนี้น้ำเยอะแต่น้อยกว่าปี 2565 เพราะเขาทำถนนใหม่ อาจจะยกสูงขึ้น แต่ความลำบาก ยังลำบากเพราะท่วมนาน อีกเดือนคงไม่แห้งก็หยุดไม่ได้ต้องมาประกอบอาชีพริมถนนเพราะในบ้านท่วมทำอะไรไม่ได้ ถ้าหยุดไม่มีรายได้ แม้ห่วงคนในบ้านเพราะมีคนป่วยติดเตียง