สุดยิ่งใหญ่ ขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะขอพรคับคั่ง

สุดยิ่งใหญ่ ขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะขอพรคับคัง 1 ปีมีครั้ง
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่บริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีปล่อยขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 135 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน
โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสิทธิ์ อินทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั่วไปมาเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางฝนโปรยปรายเป็นระยะ
ซึ่งพิธีปล่อยขบวนเรือแห่ทางน้ำในวันนี้เร็วกว่ากำหนดไว้ คือ ในเวลา 07.09 น. แต่ขบวนเรือที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามจากหน่วยงานและอำเภอต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอรวม 14 ลำ เข้าร่วมขบวนและขบวนมีเรือเร็วเรือรักษาความปลอดภัยรวมทั้งขบวนกว่า 20 ลำ ได้เคลื่อนออกจากท่าน้ำวัดโสธร ในเวลา 06.49 น. โดยมีนายประสิทธิ์ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ลงในเรือร่วมขบวนแห่ไปด้วย
สำหรับเส้นทางในวันนี้ขบวนเรือได้ล่องลงไปยังทาง อ.บางปะกง และแวะเข้าจอดเทียบท่ารวม 12 ท่าน้ำสำหรับบรรยากาศที่บริเวณท่าน้ำวัดประศาสน์โสภณ (บางกรูด) ซึ่งเป็นท่าน้ำแห่งแรกของปีนี้ ที่ขบวนเรือหลวงพ่อโสธรได้เข้าแวะเทียบอย่างตรงเวลา คือ เวลา 07.30 น. มีประชาชนเดินทางมาเฝ้ารอคอยรับขบวนแห่และเข้านมัสการกราบไหว้ขอพรน้อยกว่าในทุกปีที่ผ่านมา เพียงประมาณ 300-400 คน ผิดจากเมื่อปีที่แล้ว ที่บริเวณท่าน้ำวัดบางกรูดแห่งนี้ ได้มีประชาชนหลายพันคน ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้ามาเฝ้ารอรับขบวนเรือแห่หลวงพ่ออย่างเนืองแน่น
เมื่อสอบถามจากทาง อสม.ในพื้นที่ ผู้ที่มาอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ที่เดินทางเข้ามารอกราบไหว้หลวงพ่อโสธร ถึงสาเหตุที่คนลดน้อยลงไปมากอย่างผิดปกติ ได้รับคำตอบว่า ในปีนี้ขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อทางน้ำไม่ตรงกับวันหยุดราชการ และในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาอยู่ตลอดเป็นระยะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว จึงทำให้มีคนออกมารอทำบุญและกราบไหว้ต่อองค์หลวงพ่อน้อยลงจากปีที่แล้วมาก