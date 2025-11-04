ชาวบ้านระทึก! หวิดตกถนนทรุด หลังฝนตกหนักทำดินสไลด์ริมแม่น้ำน่าน ถนนขาดกว้างกว่า 15 เมตร
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายสมบัติ ทองเถื่อน อายุ 64 ปี สารวัตรกำนันตำบลจอมทอง จ.พิษณุโลก ว่า ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านปากโทก ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนี่อง และก่อนหน้านี้แม่น้ำน่านเพิ่มสูงเกือบถึงตลิ่ง ส่งผลทำให้เกิดดินสไลด์ริมแม่น้ำน่านและตลิ่งทรุดตัวพังทลายหลายจุด จึงลงพื้นที่ตรวจสอบในทันที
นายสมบัติ ทองเถื่อน สารวัตรกำนันตำบลจอมทอง กล่าวว่า หลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งมีชาวบ้านกำลังเดินทางกลับจากวัด หลังจากไปเตรียมงานลอยกระทงประจำปีและใช้เส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุ แต่ต้องระทึกตกใจสุดขีดเมื่อพบว่ามีดินสไลด์ทำตลิ่งทรุดพังทลายจนถนนขาดเกือบร่วงตกลงไป โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที พบว่าบริเวณที่มีดินสไลด์นั้นเป็นถนนเลียบริมแม่น้ำน่านภายในหมู่บ้าน ที่เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้านตำบลจอมทอง
โดยขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีดินสไลด์จนถนนขาดกว้างประมาณ 15 เมตร จึงได้ประสานกับ อบต.จอมทอง นำท่อปูนและแผงเหล็กมากั้นขวางถนนเอาไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านใช้ถนนที่กำลังชำรุดอยู่ พร้อมกับออกประกาศเสียงตามสายเน้นย้ำแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อของบประมาณมาทำแนวกั้นตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ซึ่งอยู่ระหว่างรองบประมาณดังกล่าว
สำหรับสาเหตุของตลิ่งทรุดตัวและถนนขาดครั้งนี้ คาดว่าเป็นผลมาจากพายุฝนที่ตกหนักลงมาในพื้นที่ ประกอบกับก่อนหน้านี้แม่น้ำน่านได้ล้นตลิ่งจากพายุบัวลอย ก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงไป และแม่น้ำน่านลดลงอย่างต่อเนื่อง และจุดเกิดเหตุเป็นโค้งน้ำขนาดใหญ่ ทำให้กระแสน้ำกัดเซาะแนวตลิ่ง และดินชั้นบนเป็นดินร่วนซุยอุ้มน้ำและเป็นโพรงใต้ดิน จึงเกิดการพังทลายของแนวตลิ่งริมแม่น้ำน่านมีดินสไลด์หลายจุด ซึ่งคาดว่าจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ในระยะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับการร้องขอ