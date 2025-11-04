นายกเล็กนครนนท์ ลุยตรวจน้ำท่วมสั่งเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยา หลังฝนตกหนักหลายชุมชนอ่วม

นายกเล็กนครนนท์ ลุยน้ำท่วมสั่งเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยา หลังฝนตกหนักหลายชุมชนอ่วม
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 สถานีสูบน้ำคลองส่วย ซอยประชาชื่น 8 ตามชุมชนต่างๆ ที่มีน้ำท่วมขัง และสถานีสูบน้ำปลายคลองบางเขน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและสั่งการให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ให้ลดลง จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ช่วง 2-3 วันติดต่อกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำทุกคลองเพิ่มสูงขึ้น
นายสมนึก กล่าวว่า เทศบาลเร่งใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกรวมทั้งเครื่องตามประตูน้ำต่างๆ เร่งสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา ทุกเครื่องอย่างเต็มที่ โดยไม่สามารถเปิดเปิดประตูได้เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีระดับสูงกว่าระดับน้ำภายในมาก อย่างไรก็ตามเทศบาลยังคงเดินหน้าสูบระบายน้ำ ตามประตูระบายน้ำต่างๆและเครื่องสูบน้ำภายในพื้นที่เพื่อส่งต่อน้ำลงคลอง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลงให้มากที่สุด จนเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด