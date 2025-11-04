อยู่ในท่อระบายน้ำ! เทศบาลนครนนทบุรี เผยภาพสิ่งปฏิกูล ต้นไม้ ขยะ อัดแน่นเต็มท่อสกัดทางน้ำ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ถนนประชาชื่นนทบุรี ฝั่งคลองส่วย บริเวณ แยกพงษ์เพชรถึงปากซอยประชาชื่น 2 ระยะ ทางประมาณ 150 เมตร ได้ปริมาตรเลนตะกอน 3 ลูกบาศก์เมตร
จากการปฎบัติงานพบว่าระดับน้ำในคลองส่วยมีระดับสู งตั้งแต่ซอยประชาชื่นนทบุรี 2 น้ำในคลองไหลย้อนขึ้นมาท่วมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำหลายจุดมีรากต้นชาดัดเข้าไปกีดขวางการระบายน้ำ
