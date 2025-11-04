จนท.กว่า200นาย บุกชุมชนแออัดกลางเมืองจันทบุรี พบปชช.ฉี่ม่วงเกือบ100 รวบพ่อค้ายาได้อีก 2 

เจ้าหน้าที่กว่า 200 นาย บูรณาการกำลังร่วมกัน บุกตรวจค้นชุมชนค้ายาเสพติดเย้ยกฎหมาย ในจันทบุรี รวบนักเสพฉี่ม่วง ได้เกือบ 100 คน จับกุมพ่อค้ายาตามหมายจับได้ 2 คน ส่วนอีก 1 คน ยังหลบหนี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, พลตำรวจโท ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ,พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ,นายสราวุธิ ภักดี ผอ.ป.ป.ส.ภ.2 ,พ.ต.อ. วราวุธ เจริญชนม์ รอง ผบก.สส.ภ.2 ,พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ร่วมกับกองบังคับการ สืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ,กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ,ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี ,ตำรวจ ตชด.11 ,ทหาร ,ฝ่ายปกครอง และตม. ได้บูรณาการกำลังร่วมกัน กว่า 200 นาย กระจายปูพรมลงพื้นที่ ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย ภายในชุมชนแห่งหนึ่ง ซอยเทศบาลพัฒนา 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนแออัด เฉพาะในพื้นที่ ที่มีปัญหายาเสพติด มีประมาณ 500 คน และมีกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด
ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ พบว่าชุมชนดังกล่าวมีการซื้อขายยาเสพติดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่ต่างจากตลาดนัดทั่วไป เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนหาข่าว จนนำมาสามารถรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายค้น และสามารถขอศาลออกหมายจับ กลุ่มผู้ค้าตัวการสำคัญ ได้จำนวน 3 คน
จนมาสู่ปฏิบัติการจู่โจม ปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้เสพ เบื้องต้นสามารถจับกุม ผู้เสพได้เกือบ 100 คน และจับกุมผู้ค้า ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 2 คน ส่วนอีก 1 คน หลบหนีไปได้
สำหรับผู้เสพที่จับกุมได้ จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก หากพบว่าเป็นผู้เสพที่เคยถูกจับกุม จะส่งดำเนินคดีทันที และหากเป็นรายใหม่ ก็จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป