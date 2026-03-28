ไฟไหม้ โรงแรมดังกลางเมืองเลย เจ้าหน้าที่เร่งระดมคุมเพลิง ห้องครัว-ล็อบบี้ เสียหายหนัก

ไฟไหม้ โรงแรมดังกลางเมืองเลย เจ้าหน้าที่เร่งระดมคุมเพลิง ห้องครัว-ล็อบบี้ วอด
เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 28 มีนาคม ร.ต.ท.พิมพ์มณี ชราชิต ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองเลย ได้รับแจ้งจากพลเมืองเลย ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมเลยออร์คิด ใจกลางเมืองในเขตเทศบาลเมืองเลย จึงรุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเลย และเทศบาลตำบล และ อบต.ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกถนน เนื่องจากที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางเมืองที่กำลังมีการจราจรคับคั่ง
ที่เกิดเหตุ ไฟกำลังลุกอยู่ภายในโรงแรม ควันดำพุ่งฟุ้งตลบในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเลย ได้นำรถดับเพลิงเร่งสกัดเพลิง และรุกเข้าไปภายในโรงแรม จุดต้นเพลิงที่กำลังลุกโหมไหม้อย่างหนัก บริเวณห้องครัวด้านข้างโรงแรม ซึ่งอยู่ติดกับล็อบบี้ชั้นแรกของโรงแรม เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัด ไม่ให้ลุกลาม โดยใช้เวลากว่า 40 นาที ถึงสกัดเพลิงไว้ได้ โดยห้องครัวและล็อบบี้ของโรงแรมถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ขณะที่บริเวณจุดดังกล่าว ยังพบตู้แช่ขนาดใหญ่ และแกลลอนน้ำมัน แกลลอนน้ำ ไหม้เสียหายทั้งหมด
จากการสอบถามแม่บ้านเล่าว่า ขณะตนกำลังทำความสะอาดอยู่ชั้นสองของโรงแรม ได้ยินคนตะโกนว่าไฟไหม้ๆ ซึ่งต้นเสียงมาจากโรงแรมด้านข้าง ตนก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาดู จึงเห็นควันดำก็เลยวิ่งไปบอกพี่ที่เป็นแม่บ้านอีกคนแจ้งรถดับเพลิง ขณะเกิดเหตุมีแขกพักอยู่โรงแรม 8 ห้อง แต่โชคดีแขกได้ออกจากโรงแรมแต่เช้าก่อนเกิดเหตุ ซึ่งก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสักคน
เบื้องต้น สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน สภ.เมืองเลย เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป