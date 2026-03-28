เริ่มแล้ว! ‘มอเตอร์โชว์โคราช’ คนแห่เช็กข้อมูล-ราคารถไฟฟ้าให้พรึ่บ คาดยอดจองทะลุ 1,200 คัน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 มีนาคม ที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ จึงวัฒนากรณ์ รองประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์ใหม่จังหวัดนครราชสีมา และ นางชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์
กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดงาน มอเตอร์โชว์โคราช ครั้งที่ 37 “THE NORTHEAST INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2026” ปีที่ 24 ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-5 เมษายน มหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของที่สุดในภาคอีสาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สายลุย สายสปอร์ต สายประหยัดพลังงาน มางานเดียว ครบ จบ ทุกแบบ พร้อมโปรแรง ข้อเสนอสุดพิเศษ แรงกว่าที่เคย เฉพาะในงานนี้เท่านั้น เพียงจองรถภายในงาน ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ของพรีเมี่ยม อีกเพียบ
ชมรมผู้ค้ารถยนต์ใหม่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัทมอร์ ครีเอชั่นจำกัด และห้างสรรพสินสินค้า
ราช จัดงาน “THE NORTHEAST INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2026 ปีที่ 24 ครั้งที่ 37 ยกทัพนำขบวนรถยนต์ รถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก พร้อมสินเชื่อสุดคุ้ม เรียกได้ว่ามา
ครบจบในงานเดียว โดยไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพฯ พบกับแบรนด์ชั้นนำ ดังนี้ รถยนต์ AION, BMW, BYD, CHERY, DEEPAL, FORD, GEELY, GLY, GWM, HONDA, KIA, LEAPMOTOR, MAZDA, MERCEDES BENZ, MG, MITSUBISHI, NISSAN, OI & JAECOO, TOYOTA และ รถจักรยานยนต์ APRILIA, EM, GPX, HONDA, HONDA BIGWING, LAMBRELLA, VESPA YADEA, YAMAHA และ ZONTES
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประดับยนต์ ตรงตามความต้องการในเงื่อนไขที่เหมาะสม ในครั้งนี้ทางชมรมผู้ค้ารถยนต์โหมได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อทำสาธาธารณะประโยชน์ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้รถพลังงานไฟฟ้า หรือ EV ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก เข้ามาสอบถามข้อมูลราคา และประสิทธิภาพของตัวรถต่อเนื่อง เพราะต้องการนำไปใช้ทดแทนรถน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นตามสถานการณ์โลก
โดย นายสุวัฒน์ เปิดเผยว่า คอนเซ็ปต์งานในครั้งนี้ โปรแรง ข้อเสนอสุดพิเศษ แรงกว่าที่เคย ตอบโจทย์ สายลุย สายสปอร์ต สายประหยัดพลังงาน รวมกว่า 30 แบรนด์ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงให้เติบโตขึ้น คาดมีผู้เข้าชมงานประมาณ 60,000 คน ตลอดการจัดงาน และยอดจองรถจากทุกค่ายรวมกันมากถึง 1,200 คัน คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท