ผู้ว่าเมืองสกลฯ ได้เบาะแสจากเฟซบุ๊ก สู่ปฏิบัติการซุ่มจับ ‘นายหน้าขายยาบ้า’ คาของกลาง 2 พันกว่าเม็ด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ จ.สกลนคร นายกฤตนัน งิ้วพรหม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ร้อย อส. อ.เมืองสกลนครที่ 3 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ศป.ปส.ร.3 เข้าปิดล้อมและจับกุมผู้ต้องหาขนยาเสพติด บริเวณริมถนน สกลนคร-นาแก ป้ายทางเข้าวัดบ้านโพนงาม หลังสืบทราบว่า มีคนนำยาบ้ามาทิ้งไว้ริมทางเพื่อให้เครือข่ายยาเสพติดมารับยาไปกระจายต่อ จากนั้นไม่นานมีชายรายหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหยิบยาเสพติดที่จุดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเข้าจับกุมในทันทันที
ปฏิบัติการครั้งนี้ เริ่มต้นจากการขยายผลจับกุมผู้เสพในพื้นที่ ต.เหล่าปอแดง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จนนำมาสู่การซุ่มโปร่งที่บริเวณถนนสกลนคร-นาแก หน้าวัดบ้านโพนงาม จากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่สามารถรวบตัว นายตุง (นามสมมติ) อายุ 33 ปี ราษฎรบ้านเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 1 มัด รวมทั้งสิ้น 2,017 เม็ด ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มารับยาเสพติดในจุดนัดหมาย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา3 ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย 1.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท(ยาบ้า) 2.จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย และ 3.เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมีสารเสพติดในร่างกาย ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลเครือข่ายนี้ต่อไป