ยกย่อง ‘ครูจุรีพรรณ’ ครูผู้เสียสละ ยกทรัพย์สินเป็นทุนการศึกษาให้ลูกศิษย์ ก่อนลาโลก
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต ที่ศาลาการเปรียญ วัดวิชิตสังฆาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจตุพร มินทราเวช ทนายความส่วนตัวของผู้วายชนม์ พร้อมด้วย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมเปิดเผยพินัยกรรมของ น.ส.จุรีพรรณ พูลศรี อายุ 50 ปี ซึ่งได้จัดทำไว้ล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต
พินัยกรรมดังกล่าว แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการมอบทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณกุศล สะท้อนถึงความเสียสละและจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
สำหรับทรัพย์สินตามพินัยกรรม (ลงวันที่ 21 มีนาคม 2569) ประกอบด้วย เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุน ช.พ.ค. และเงินบำเหน็จตกทอด โดยมอบให้โรงเรียนสตรีภูเก็ต และแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้จัดการมรดก
ทรัพย์สินดังกล่าวจะนำไปดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่
1. จัดตั้งทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนละ 3,000 บาท ปีละ 3 ทุน จนกว่าเงินจะหมด
2. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น สำหรับห้องพักครูแผนก I.P ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้วายชนม์เคยปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบเพื่อสวัสดิการและสาธารณกุศล เช่น การช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากร สนับสนุนค่าใช้จ่ายงานศพ และทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ด้าน นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในฐานะผู้จัดการมรดก กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดตามเจตนารมณ์ของผู้วายชนม์ เพื่อให้ทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและสังคม
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการให้อันทรงคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นถึงพลังของความเสียสละ แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต