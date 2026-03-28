ผู้ค้าส่งน้ำมันภาคใต้โวย สงขลา-สุราษฎร์ฯ ยังไม่มีน้ำมัน ภาคอุตสาหกรรม-โลจิสติกส์ เดือดร้อนหนัก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล วุฒิสมาชิก สายสื่อมวลชน เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคใต้ (จ็อบเบอร์) ว่า หลังจากที่ รัฐบาล มีการปรับราคาน้ำมัน ทุกชนิด ลิตรละ 6 บาท แล้ว ทำให้ ปั๊มน้ำมัน มีน้ำมันขายตามปกติ แต่ในบางพื้นที่ ยังขายเพียง ครึ่งวัน แล้วปิดปั๊ม เพราะคลังน้ำมันที่ จ.สงขลา และที่ จ.สุราษฎร์ธานี ยังไม่จ่ายน้ำมันให้ตาม โควต้าเดิม ที่เคยได้รับก่อนเกิดสงครามในตะวันออกกลาง ยกเว้นปั๊มที่ มีเส้น จึงได้รับน้ำมันตามโควต้าเดิม ทำให้เจ้าของปั๊มยังแบกรับการขาดทุน เพราะการลดจำนวนโควต้า แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าจ้างพนังานงานเท่าเดิม ซึ่งเจ้าของปั๊มขอให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานข้อเท็จจริงให้นายกรัฐมนตรีทราบ อย่ารายงานแต่สิ่งที่สวยหรูว่า ประชาชน มีน้ำมันใช้เพียงพอ
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ในส่วนของ จ็อบเบอร์ แม้จะมีการขึ้นราคาน้ำมันไปแล้ว ลิตรละ 6 บาท แต่คลังน้ำมัน ใน จ.สงขลา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งรับผิดชอบในภาคใต้ ยังมีน้ำมันจ่ายให้กับ จ็อบเบอร์ ไม่พอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทที่นำน้ำมันที่เปิดขาย บัญชีค้าส่ง หรือ ขายให้กับจ็อบเบอร์ มีเพียง คาลเท็กซ์ หรือโรงกลั่นเชฟร่อน ที่เปิดขายบัญชีค้าส่ง เพื่อนำไปขายให้กับ ภาคอุตสาหกรรม และขนส่งที่ยังเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำมัน และไม่สะดวกในการไปเติมที่ปั๊ม เพราะต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก ส่วน ปตท. ซึ่งเป็นโรงกลั่นของคนไทย กลับไม่ขายน้ำมันให้กับจ็อบเบอร์ โดยที่ฝ่ายขาย อ้างว่า มีน้ำมันไม่เพียงพอ จึงไม่ขาย บัญชีค้าส่ง สำหรับบัญชีค้าส่ง ของคาลเท็กซ์ ปิดราคาขายที่ ลิตรละ 40 บาท ส่วนของ เชลล์ ซึ่งเปิดบัญชีขายบ้างไม่ขายบ้าง ราคาลิตรละ 42 บาท ซึ่งแม้จะแพงกว่าราคาหน้าปั๊ม แต่ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่เป็นผู้ใช้น้ำมันจำนวนมาก จำต้องซื้อ เพื่อมิให้กิจการเสียหาย
นายไชยยงค์กล่าวต่อว่า การขาดแคลนน้ำมัน ดีเซล และแก๊ส 91 และ95 ในภาคใต้ มาสาเหตุมาจากอะไร ทั้งที่รัฐบาล ปล่อยให้โรงกลั่นขึ้นราคาลิตรละ 6 บาท แล้ว ทำไม่น้ำมันยังขาดแคลน และทำไมไม่ขายให้กับจ็อบเบอร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาค ขนส่ง และ อื่นๆ และ ปตท. ที่เป็นของคนไทย ทำไมจึงไม่ขายให้กับจ็อบเบอร์
“ถามว่า ปตท. ที่เป็น มหาชน มี ธรรมมาภิบาล หรือไม่ และรัฐมนตรีพลังงาน นายกรัฐมนตรี จะแก้ปัญหานี้อย่างไร หรือต้องรอให้มีการ ปรับขึ้นราคาอีกรอบ ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน จึงจะหมดไป ประชาชนจะต้องถูก ปล้น อีกกี่ครั้ง ปัญหาน้ำมันขาดแคลนของประเทศไทย จึงจะแก้ได้” นายไชยยงค์กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า น้ำมันขาด น้ำมันแพง แล้ว ยังมีประชาชน ในหลายพื้นที่แจ้งให้ทราบว่า มีปั๊มน้ำมัน ที่มีแบรนด์ๆ หนึ่ง มีการให้ผู้ใช้น้ำมันที่มาซื้อใส่ถัง 200 ลิตร ต้องทำบัตรสมาชิก โดยต้องจ่ายค่าบัตรสมาชิกคน 500 บาท จึงจะมีสิทธิ์เติมน้ำมันแบบใส่ถังได้ และผู้ที่เป็นสมาชิก ปั๊มจะลดราคาขายให้ลิตรละ 50 สตางค์ เป็นกลยุทธ์การตลาด ที่แสดงว่าปั๊มดังกล่าว เป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่ มีการตุนน้ำมันไว้เป็นจำนวนมาก