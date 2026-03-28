สลด โค้ชนักวิ่ง ไปไม่ถึงงานมาราธอนหัวหิน พลัดตกรถไฟดับ คาดอาการป่วยกำเริบ

สลด! พบศพนักวิ่งมาราธอนวัย 37 ปี ริมทางงรถไฟบางปะอิน คาดพลัดตกรถไฟกลางดึก ขณะเดินทางไปร่วมวิ่ง หัวหิน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ต.ท.ธเนศพล แสงโชติ สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิจ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณริมรางรถไฟ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และชุดสืบสวน ประสาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ไปให้การสนับสนุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เกิดเหตุพบร่างชาย 1 ราย นอนอยู่ในป่าหญ้าข้างรางรถไฟ สภาพศพเริ่มแข็ง คาดเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง บริเวณศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์ มีคราบเลือดแห้ง สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ แบบนักวิ่ง ใกล้กันพบกระเป๋าเป้ และรองเท้าสีดำตกอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 เมตร เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบภายในกระเป๋า พบโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เงินสด เอกสารสำคัญ และพาสปอร์ต รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อ นายณัฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาวอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังพบตั๋วโดยสารรถไฟ ขบวน 102 ออกจากสถานีอยุธยา เวลา 18.59 น. ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายชาคริต (สงวนนามสกุล) พนักงานรถไฟ กล่าวว่า ช่วงเที่ยงได้รับแจ้งจากพนักงาน ที่เข้ามาปฏิบัติงานบริเวณรางรถไฟ ว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ข้างทาง จึงรีบแจ้งสถานี และประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบตั๋วโดยสารตรงกับขบวนรถไฟดังกล่าว คาดว่าผู้เสียชีวิตโดยสารมากับรถไฟตั้งแต่เมื่อคืน แต่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามาอยู่จุดเกิดเหตุได้อย่างไร
ด้านนายประสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์ กล่าวว่า จากสภาพศพที่แข็งตัว และคราบเลือดแห้ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่ง เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจพลัดตกรถไฟ
ผู้เสียชีวิตเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร และเป็นโค้ชให้คำแนะนำการวิ่งมาราธอน ให้กับโรงเรียนและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันมาแล้วหลายรายการในระดับประเทศ โดยล่าสุดผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างเดินทาง จะไปร่วมงานวิ่ง ที่หัวหินช่วงเช้ามือวันที่ 29 มีนาคม โดยได้ออกเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 27 มีนาคม เนื่องจากรถไฟไปหัวหิน มีเที่ยว 07. 00 น. กับ 20.00 น. จึงเลือกเดินทางช่วงเวลา 07.00 น. เพื่อให้ไปทันแข่งขัน สะดวกการเดินทางและประหยัด
นอกจากนี้พบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยเป็นโรคลมชักตั้งแต่เด็ก จึงหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อรักษาโรคลมชักตามคำแนะนำของแพทย์ จะมีอาการชักเกร็งช่วงสั้น ๆ ประมาณ 2-3 นาที คาดว่าน่าจะเกิดอาการลมชักช่วงระหว่างเดินทางแล้วพลัดตกลงจากรถไฟช่วงกลางคืน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอิน เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป