ลุงวัย 66 ปี แค้นนายจ้างหนุ่มค้างค่าแรง 1,000 บาท สารภาพนั่งดื่มด้วยกันจนเมา-ก่อนทะเลาะคว้าสากฟาดหัวดับ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชำนาญ ช่วงไกร รอง ผกก.(สืบสวน), พ.ต.ท.สุชาติ วิชาสวัสดิ์ สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ขยายผลการสืบสวนคดีที่ นายธีระวัฒน์ วิทยารักษ์ หรือแคระ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 48 ม.7 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน ทำร้ายด้วยการเอาไม้ทุบบริเวณใบหน้าจนใบหน้ายุบ เสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 131 ม.9 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีคนไปพบศพเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความึนงงให้กับญาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เสียชีวิตไม่เคยมีศัตรู ไม่เคยทำธุรกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่ต้องทำงานอย่างหนักเพราะเป็นการก่อเหตุที่อุกฉกรรจ์
โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้นำตัว นายแสวง รักษา อายุ 66 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุ หลังตำรวจเค้นหนักจนมุม รับสารภาพ ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ ทำร้ายร่างกายนายธีระวัฒน์ จนถึงแก่ความตาย โดยให้การว่า คืนก่อเหตุ วันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ประมาณ 2 ทุ่ม ได้กินเหล้าอยู่กับ นายแคระผู้ตาย ที่บ้านจนเมาได้ที่ จากนั้นนายแคระขับรถซาเล้ง มาดื่มกินกันต่อที่บ้านที่เกิดเหตุ ระหว่างนั้น เกิดการทะเลาะกันเรื่องค่าแรงการรับเหมาก่อสร้างบ้านที่ทำด้วยกัน โดยนายแคระค้างค่าแรง ตนอยู่ 1,000 บาท จึงเกิดการทะเลาะ โดยนายแสวงอ้างว่า นายแคระใช้ไม้ตีที่หัวตนก่อน ตนจึงโมโห ใช้หยิบสากทุบไปที่บริเวณใบหน้าและศีรษะหลายครั้ง จนนายแคระ แน่นิ่งไปจากนั้น ตนก็เข้าไปนอนในห้อง จนเช้าแล้วออกจากบ้านไปกินเหล้าในหมู่บ้านต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งมีคนไปพบศพดังกล่าว ยอมรับว่าตนเองแค่จะสั่งสอนแค่นั้น ไม่คิดว่านายแคระ จะเสียชีวิตจึงอยากจะขอโทษครอบครัวของนายแคระ
ด้าน นางประชุม วิทยารักษ์ อายุ 66 ปี แม่ผู้ตาย กล่าวว่า ทราบข่าวว่าทั้ง 2 คนทำงานรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน ส่วนที่ลูกชายค้างค่าแรงจำนวน 1,000 บาท ทำไมนายแสวง ถึงไม่มาบอกตนซึ่งก็พร้อมจะจ่ายแทนให้ ถือว่านายแสวง ทำรุนแรงไปจนถึงกับเสียชีวิต ทั้งนี้ตนเองอยากฝากขอบคุณ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และ พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ที่เร่งติดตามคนร้ายมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ตำรวจแจ้งข้อหานายแสวง “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป